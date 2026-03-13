Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Nikmati penjimatan berbaloi di OG sempena Hari Raya

Jika anda merancang melancong semasa musim perayaan ini, dapatkan beg bagasi jenama American Tourister Circurity Spinners, kini bermula daripada $92. - Foto OG

Miliki dengan segera set peralatan memasak enam unit Tefal So Red hanya $98 (Harga biasa $229). - Foto OG

Cantikkan kamar tidur anda dengan Set Sarung Tilam King Koil Tencel, kini bermula daripada $109 sahaja! - Foto OG

Temui segala yang anda cari di gedung kegemaran ramai, OG! Daripada fesyen terkini, keperluan rumah, hingga persiapan perayaan, OG adalah destinasi sehenti untuk anda dan keluarga. Nikmati pengalaman membeli-belah yang mudah dan ceria menjelang Hari Raya Aidilfitri ini.

Sempena musim perayaan ini, OG menawarkan promosi Hari Raya eksklusif dan penjimatan perayaan yang berbaloi.

Daripada pakaian dan aksesori harian yang menawan hingga hiasan rumah dan perkakas dapur, OG memastikan setiap rumah sedia menyambut tetamu dengan penuh kehangatan dan meraikan perayaan dengan penuh bergaya.

Tawaran Perayaan Hebat

Nikmati diskaun hebat di seluruh OG dan sediakan rumah serta almari pakaian anda dengan gaya sempurna untuk menyambut perayaan 2026 ini.

Fesyen & Kembara:

Serlahkan gaya perayaan anda dengan kemeja lengan panjang Van Heusen, dua helai pada harga $60 (harga asal dua ialah $198), atau bermuda Gus Bear, dua helai pada harga $39.

Bagi yang merancang percutian, beg bagasi pakaian American Tourister Circurity Spinners boleh didapati daripada $92.

Rumah & Dapur:

Sediakan jamuan Hari Raya anda dengan set peralatan memasak enam unit Tefal So Red pada harga hanya $98 (harga biasa $229).

Selain itu, pastikan rumah anda dilengkapi dengan Rak Dobi Boleh Dipanjangkan Smart Living Classic pada harga hanya $45 (harga biasa $129.90).

Bilik Tidur:

Segarkan bilik tidur anda dengan Set Sarung Tilam King Koil Tencel bermula daripada $109 dan selimut penyejuk Nature Basics daripada $99.

Kesihatan dan Kesejahteraan:

Rasai madu HoneyWorld Raw Manuka UMF 5+ 500g daripada harga dua sebanyak $55 (harga biasa dua sebanyak $146) atau makanan sampingan Nutrisync Probiotics pada harga $38 (harga biasa $99).

Jualan Istimewa Tilam & Katil

Eksklusif di OG Albert, pelanggan boleh menikmati jualan tilam besar-besaran hingga 30 April.

Ia termasuk tilam King Koil dan Dunlopillo saiz queen atau king dengan katil terpilih percuma dan hadiah percuma bernilai hingga $1,599.

Lebih menarik, pelan ansuran tanpa faedah juga tersedia untuk pemegang kad kredit DBS, POSB dan UOB.

Dengan tradisi berkhidmat untuk keluarga dari generasi ke generasi, gedung OG kekal sebagai destinasi membeli-belah yang dipercayai sepanjang musim perayaan

Pada Hari Raya ini, jadikan OG teman setia anda dalam menyiapkan persiapan penuh kegembiraan dan keriangan.

SEKILAS

Kunjungi gedung OG hari ini di:

– OG ALBERT, 60 Albert Street, Singapura 189969.

– OG PEOPLE’S PARK, 100 Upper Cross Street, Singapura 058360.



Anda juga boleh beli-belah secara dalam talian di:

– E-Kedai OG di https://og.com.sg/

– Kedai Shopee OG: https://shopee.sg/ogeshop