Stesen MRT Marine Terrace dihiasi dengan karya seni artis tempatan, Moses Tan. Seni itu dipanggil, ‘A seat at the end of the long, long, long table’. Seni itu dihasilkan berdasarkan sejarah dan kisah mereka yang menetap di East Coast. Tan mengambil masa menemu duga keluarga di kawasan tersebut dan menggunakan salasilah keturunan mereka sebagai inspirasi. Kerusi yang berbeza melambangkan setiap anggota keluarga merentasi generasi.

-

Foto ZAOBAO