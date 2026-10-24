Hampir 240 pekerja migran dalam sektor pemprosesan masih belum menerima gaji mereka sehingga dua bulan, kata Timbalan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Desmond Choo, pada 23 Oktober.

Dalam hantaran di Facebook, beliau berkata NTUC sedang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Manusia (MOM) untuk mengatur penginapan berpusat, bantuan pemadanan pekerjaan dan bantuan bagi tuntutan gaji, termasuk bayaran kerja lebih masa untuk pekerja terjejas.

Pihak berkuasa juga menyediakan bantuan kewangan jika perlu, kata beliau sambil menambah bahawa kira-kira 90 pekerja yang terjejas itu sedang menerima bantuan makanan harian, lapor The Straits Times (ST).

Menurut hantaran di Facebook Encik Choo, Pusat Pekerja Migran (MWC) dan Kumpulan Jaminan, Kepedulian dan Penglibatan (ACE) MOM telah menemui 230 pekerja migran pada 19 dan 20 Oktober untuk memahami keperluan mereka.

Pekerja migran yang berasal dari Bangladesh itu bekerja dalam sektor pemprosesan di Singapura, dengan sebahagian daripada mereka telah membayar $12,000 hanya untuk sampai ke sini, kata pegawai kanan NTUC, Encik Jeremiah Khoo, dalam video yang disertakan bersama hantaran Encik Choo.

Dalam satu kenyataan media pada 23 Oktober, pengarah segmen pekerja migran NTUC, Encik Michael Lim, berkata MWC sedia maklum mengenai tuntutan tunggakan gaji yang menjejas pekerja migran daripada dua syarikat – Process Maintenance Solutions dan Jurong Technical & Construction.

“Kami menyedari bahawa gaji yang tidak dibayar boleh menyebabkan kesusahan ketara kepada pekerja migran, menjejas keperluan harian mereka dan keluarga yang bergantung kepada pada pendapatan mereka,” kata Encik Lim.

Menurutnya, NWC sedang membantu pekerja terbabit memfailkan tuntutan gaji yang belum dibayar dengan Perikatan Tripartit bagi Pengurusan Pertikaian.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
NTUC, MOM, pekerja migran, isu gaji tak dibayar

NTUC, MOM tampil bantu 240 pekerja migran hadapi tunggakan 2 bulan gaji

Oct 24, 2026 | 5:05 PM
IMDA, aplikasi kandungan tidak sesuai, berbahaya, Laporan Penilaian Keselamatan Dalam Talian (OSAR)

IMDA kesan 65 aplikasi kandungan tidak sesuai, berbahaya

Oct 24, 2026 | 12:40 PM
Gegar Vaganza 13, Akademi Fantasia, juara AF, gegar vaganza fantasia

Gegar Vaganza 13 satukan juara Akademi Fantasia

Oct 23, 2026 | 5:14 PM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Profesor ekonomi politik di Universiti Malaya, Profesor Edmund Terence Gomez, menekankan bahawa golongan cendekiawan tidak harus sekadar mengikut trend kecerdasan buatan (AI) secara melulu, tanpa turut mempersoal implikasinya terhadap masyarakat dan bagaimana kuasa boleh disalahgunakan.

Cendekiawan perlu berani persoal kuasa teknologi, bukan sekadar kejar AI

Oct 22, 2026 | 5:00 AM
tuisyen Singapura, pendidikan anak Singapura, tekanan ibu bapa

Tinjauan IPS: Walau kritik tuisyen berlebihan, ibu bapa keluarkan belanja agar anak tidak ketinggalan

Sep 25, 2026 | 5:15 PM
Novel ‘Batas Langit’ oleh Mohamed Latiff Mohamed

Sajak inspirasi daripada watak Adi dalam novel ‘Batas Langit’

Sep 6, 2026 | 5:30 AM
peranan guru, pendidikan cemerlang, sumbangan guru

Guru cemerlang, pendidikan gemilang

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
chicken tenders, perniagaan makanan, bekas banduan

Kenangan makan ‘chicken tenders’ di sebalik tirai besi cetus ilham buka niaga

Aug 14, 2026 | 12:04 PM
bersatu

Bersatu tolak Wawasan sertai PN ketika krisis dengan PAS belum selesai

Jun 24, 2026 | 3:18 PM

Encik Lim berkata bahawa makanan disediakan kepada para pekerja melalui Tabung Bantuan Pekerja Migran, dan MWC sedang bekerjasama dengan rakan agensi pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang sesuai serta bantuan peralihan untuk para pekerja terlibat.

Menurut video dalam hantaran Facebook Encik Choo, jika majikan tidak mampu membayar gaji pekerja, sejumlah wang sagu hati akan diberikan melalui tabung bantuan tersebut.

Mereka yang tidak dapat mencari pekerjaan baharu mungkin terpaksa pulang ke tanah air, kata Encik Khoo.

Encik Choo dan Encik Lim menyeru sesiapa sahaja yang mengetahui tentang pekerja migran yang menghadapi masalah di tempat kerja atau masalah gaji supaya menghubungi talian hotline 24 jam MWC di 6536-2692, yang menawarkan bantuan dalam pelbagai bahasa.

Encik Lim menyeru mereka yang terjejas segera tampil lebih awal untuk mendapatkan panduan dan bantuan.

“Pekerja-pekerja ini layak dibayar atas penat lelah mereka, dan kami akan lakukan sedaya upaya untuk menyokong mereka,” ujar Encik Choo.

“Tiada pekerja harus menghadapi ini seorang diri,” tegas beliau.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Lebih 130 pekerja dalam kes gaji tidak dibayar dapat pekerjaan baruJul 8, 2026 | 6:00 PM
Gaji tertunggak pekerja migran: MOM siasat pengarah firmaJun 28, 2026 | 5:46 PM
PEKERJA MIGRANTntuc