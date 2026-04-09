NTUC sasar $500j untuk kukuhkan sokongan anak, warga emas
Apr 9, 2026 | 5:29 PM
Setiausaha Agung NTUC, Encik Ng Chee Meng (empat dari kanan), berkata dana baharu itu akan membantu lebih banyak keluarga berpendapatan rendah atau yang memerlukan sokongan tambahan mendapat akses yang lebih baik kepada pendidikan awal dan sokongan intervensi, manakala lebih ramai warga emas akan menerima sokongan untuk perkhidmatan penting serta program menua. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Dana endowmen baharu berjumlah $500 juta akan diwujudkan oleh Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dalam tempoh lima tahun akan datang, bagi memperkasa sokongan kepada anak-anak dan warga emas di Singapura.
Sejumlah $12 juta akan disalurkan pada 2026 untuk program yang menyokong pertumbuhan kanak-kanak dan penjagaan warga emas.
