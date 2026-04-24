Topic followed successfullyGo to BHku
NUS siasat pelajar berhubung ucapan perkauman dalam video Telegram tular
NUS siasat pelajar berhubung ucapan perkauman dalam video Telegram tular
Apr 24, 2026 | 4:25 PM
NUS siasat pelajar berhubung ucapan perkauman dalam video Telegram tular
Video menjadi tular kerana mengandungi ucapan yang menyinggung perasaan, seorang pelajar memperkenalkan dirinya sebagai ketua sebuah program orientasi dan menyatakan beliau tinggal di asrama Universiti Nasional Singapura (NUS). - Foto ST
Seorang pelajar Universiti Nasional Singapura (NUS) sedang disiasat oleh pihak universiti dan telah meletak jawatan daripada jawatan kepimpinan pelajarnya selepas satu video dirinya membuat ucapan perkauman tular dalam talian.
NUS menyatakan pada 24 April bahawa pihaknya telah memulakan siasatan apabila video itu mula tersebar pada awal April.
