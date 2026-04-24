Seorang pelajar Universiti Nasional Singapura (NUS) sedang disiasat oleh pihak universiti dan telah meletak jawatan daripada jawatan kepimpinan pelajarnya selepas satu video dirinya membuat ucapan perkauman tular dalam talian.

NUS menyatakan pada 24 April bahawa pihaknya telah memulakan siasatan apabila video itu mula tersebar pada awal April.

