Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit dan Cik Lalitha Kurupatham, Pengarah, Divisyen Makanan dan Vektor dari Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) semasa taklimat di CDA pada 5 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA

Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit di Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) berkongsi panduan penting untuk pelancong, menggalakkan pencegahan melalui vaksin dan mengambil langkah berjaga-jaga. - Foto BH oleh KHALID BABA

Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit dan Cik Lalitha Kurupatham, Pengarah, Divisyen Makanan dan Vektor dari Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) semasa taklimat di CDA pada 5 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA

Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit di Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) berkongsi panduan penting untuk pelancong, menggalakkan pencegahan melalui vaksin dan mengambil langkah berjaga-jaga. - Foto BH oleh KHALID BABA

Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit dan Cik Lalitha Kurupatham, Pengarah, Divisyen Makanan dan Vektor dari Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) semasa taklimat di CDA pada 5 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA

Panduan penting CDA: Kekal sihat dan selamat semasa cuti akhir tahun CDA berkongsi panduan penting, menggalakkan pelancong mencegah penyakit melalui vaksin dan mengambil langkah berjaga-jaga, serta menjaga kebersihan makanan sewaktu persiapan sambutan hujung tahun.

Sempena musim cuti akhir tahun ini, pelancong dari Singapura yang merancang untuk ke luar negara disarankan mendapatkan penilaian perubatan sekurang-kurangnya enam minggu sebelum tarikh perjalanan, demikian nasihat Profesor Lim Poh Lian, Pengarah Kumpulan Program Penyakit Berjangkit di Agensi Penyakit Berjangkit (CDA).

Profesor Lim menggariskan kepentingan mengambil langkah berjaga-jaga sebelum melancong ke luar negara:

“Idealnya, empat hingga enam minggu sebelum berlepas. Ini juga bergantung pada destinasi dan jenis aktiviti yang akan dilakukan. Kadangkala, lebih daripada satu dos vaksin diperlukan, jadi lebih awal lebih baik. Namun, mendapatkan pencegahan, walau beberapa hari sebelum melancong, adalah lebih baik daripada tiada langsung.”

Dalam taklimat media di CDA pada 5 Disember mengenai panduan kesihatan luar negara dan amalan kebersihan musim perayaan, Profesor Lim menjelaskan bahawa persediaan awal membolehkan pegawai kesihatan memberikan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan kesihatan individu, serta mencadangkan suntikan vaksin yang wajib dan ubat-ubatan pencegahan yang diperlukan.

Profesor Lim turut menekankan kaitan antara virus pernafasan dan jadual cuti:

“Di Singapura, virus pernafasan bermusim biasa seperti Influenza beredar sepanjang tahun, dengan kemuncak jangkitan sekitar bulan Mei hingga Ogos dan Disember hingga Mac. Ini bertepatan dengan bulan-bulan yang lebih sejuk di hemisfera utara dan selatan, serta tempoh cuti sekolah di Singapura. Justeru, vaksinasi influenza sebelum perjalanan amatlah penting, terutamanya bagi mereka yang melawat destinasi bermusim,” jelasnya.

Amaran demam kuning dan langkah pencegahan

Profesor Lim juga menasihati mereka yang ingin melancong ke destinasi eksotik supaya lebih berhati-hati dan mendapatkan sijil vaksinasi menentang demam kuning sebelum berlepas.

Menurut beliau, demam kuning adalah penyakit bawaan virus yang tiada ubatnya, ditularkan melalui gigitan nyamuk. Kesan jangkitan termasuk demam tinggi, serta mata dan kulit menjadi kuning akibat penurunan fungsi hati.

“Semakin ramai rakyat Singapura kini menjelajah lebih jauh, ke destinasi eksotik terutamanya selepas pandemik Covid-19. Kami menyeru pelancong agar lebih peka tentang keperluan ini dan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya,” kata Profesor Lim.

Laman web Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) mengesahkan bahawa Singapura adalah negara bebas daripada demam kuning. Namun, sebagai langkah berhati-hati, pengembara tanpa sijil vaksinasi demam kuning yang sah (contohnya, individu yang tidak divaksinasi, termasuk mereka yang tidak layak menerima vaksinasi seperti kanak-kanak berumur satu tahun ke bawah dan individu dengan kontraindikasi, serta pengembara yang sijilnya belum menjadi sah), boleh dikenakan kuarantin di bawah Akta Penyakit Berjangkit, selama enam hari dari tarikh berlepas dari negara-negara yang berisiko penularan demam kuning.

Negara-negara yang berisiko tinggi jangkitan demam kuning termasuk beberapa negara di Afrika Selatan seperti Nigeria, Sudan, Ghana, serta Brazil, Bolivia, dan Colombia di Amerika Selatan.

Profesor Lim juga menggesa rakyat Singapura untuk menyemak situasi kesihatan dan syarat kemasukan bagi negara destinasi, kerana sesetengah negara mungkin mewajibkan bukti vaksinasi untuk penyakit seperti demam kuning dan meningokokus sebelum dibenarkan masuk.

Kit Kesihatan dan Penilaian Risiko Diri

Selain vaksin, Profesor Lim turut menyarankan pelancong menyediakan kit kesihatan perjalanan untuk dibawa sepanjang waktu berada di luar negara.

Kit kesihatan boleh diisi dengan ubat-ubatan (termasuk ubat keperluan peribadi dan ubat pencegahan), kit pertolongan cemas, penghalau serangga yang berkesan, tablet iodin dan penapis air mudah alih untuk membersihkan air, serta pembersih tangan berasaskan alkohol (mesti mengandungi sekurang-kurangnya 60 peratus alkohol).

“Semasa perjalanan, pelancong juga harus peka untuk kekal selamat, seperti menjaga kebersihan diri, memastikan keselamatan makanan dan air, serta mencegah gigitan serangga,” tambah Profesor Lim, sambil menegaskan bahawa penilaian risiko diri adalah penting apabila berada di tempat asing.

“Pelitup muka bukan lagi satu kewajipan, tetapi terpulang kepada individu untuk menggunakannya jika mereka rasa lebih selamat,” ujar Profesor Lim, khususnya menujukan nasihat tersebut kepada golongan yang rentan, terutamanya kanak-kanak, warga emas, atau mereka yang mempunyai imuniti rendah.

Beliau turut menasihati orang ramai untuk segera mendapatkan nasihat doktor sekiranya mengalami simptom seperti demam tinggi dan cirit-birit sekembalinya dari perjalanan, demi ketenangan fikiran dan sebagai langkah berhati-hati.

INFOBOX: Penjagaan Kebersihan Makanan Musim Perayaan

Sempena persiapan untuk sambutan perayaan akhir tahun, Cik Lalitha Kurupatham, Pengarah Divisyen Makanan dan Vektor, Agensi Penyakit Berjangkit (CDA), menekankan kepentingan penjagaan kebersihan untuk mencegah penyakit bawaan makanan seperti keracunan makanan atau gastroenteritis (disebabkan oleh Salmonella atau Norovirus), akibat kuman merebak melalui permukaan dapur yang kotor, makanan mentah, dan tangan yang tidak dicuci.

Beliau menegaskan kepada orang awam untuk mengamalkan pencucian tangan dan menjaga kebersihan makanan yang ketat sebagai langkah perlindungan diri untuk mengelakkan penyakit dan keracunan.

Amalan Salah dan Cara Betul:

Elak merendam makanan mentah yang beku pada suhu lebih dari 5 darjah Celsius:

Sebaliknya, nyahbekukan di dalam ruang penyejuk peti sejuk, atau gunakan ketuhar mikro untuk mempercepatkan proses. Bakteria dan toksin boleh membiak dengan pantas dalam persekitaran suam.

Pemisahan Papan Pemotong:

Jangan menggunakan papan pemotong yang sama untuk makanan mentah dan makanan yang dimasak.

Kawalan Masa dan Suhu Makanan:

Makanan yang dimasak hanya boleh dibiarkan pada suhu bilik selamat tidak melebihi 2 jam.

Pemanasan Semula Sisa Makanan:

Panaskan semula sisa makanan sehingga mencapai suhu mendidih/sangat panas. Tidak disarankan untuk memanas semula lebih dari sekali.

Kain Dapur dan Span Kotor:

Basuh dan basmi kuman pada kain dapur setiap hari; ganti span sekurang-kurangnya setiap minggu.

Perlindungan Kumpulan Rentan: