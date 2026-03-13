Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac, dan tiada kecederaan dilaporkan. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac, dan tiada kecederaan dilaporkan. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac, dan tiada kecederaan dilaporkan. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac, dan tiada kecederaan dilaporkan. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di tempat kejadian. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kebakaran berlaku pada panel kawalan lif di hotel ibis Singapore on Bencoolen pada 13 Mac.

Menurut Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), mereka dimaklumkan mengenai kebakaran di tingkat 16 hotel tersebut pada sekitar 9.55 pagi.

Api berjaya dipadamkan menggunakan alat pemadam api dan tiada kecederaan dilapor.

Punca kebakaran masih disiasat.

Apabila The Straits Times (ST) tiba di lokasi di Bencoolen Street kira-kira 12 tengah hari, beberapa orang telah dipindahkan keluar dari premis dan duduk berhampiran Pusat Seni Stamford, yang terletak di belakang hotel tersebut.

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi.

Seorang tetamu hotel dari Filipina, Cik Janice Villamil, berkata penggera kebakaran berbunyi sekitar 9.30 pagi.

Tetamu kemudian diminta berkumpul di lobi sebelum diiringi ke kawasan lapang di hadapan Kuil Kwan Im Thong Hood Cho di Waterloo Street.

Menurut naib presiden firma teknologi yang berada di Singapura bagi menghadiri persidangan, mereka diperiksa di tanah lapang itu untuk memastikan tiada kecederaan yang dialami.

Beliau kemudian diberitahu oleh seorang petugas pembersihan hotel bahawa kebakaran berpunca daripada lif di tingkat 16.

Panel lif kelihatan rosak akibat kebakaran, dengan jelaga menghitamkan beberapa bahagian permukaan dinding dan siling sekitarnya. - Foto JANICE VILLAMIL

Dalam gambar yang dikongsi oleh Cik Villamil kepada ST, panel lif kelihatan rosak akibat kebakaran.

Beberapa bahagian dinding dan siling di sekelilingnya menjadi hitam akibat jelaga daripada kebakaran itu.

Menurut wadah pelancongan digital Agoda, hotel setinggi 16 tingkat itu mempunyai 534 bilik.