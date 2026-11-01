Mulai 2 November, orang ramai akan menerima panggilan daripada polis menggunakan hanya satu nombor khas: 6000-0999.

Nombor itu dikhaskan untuk kegunaan polis sahaja, justeru tiada individu atau organisasi di sini yang dapat menggunakannya untuk membuat panggilan telefon.

Langkah itu menangani kesukaran yang dihadapi orang ramai untuk menyemak sama ada panggilan daripada pelbagai nombor, termasuk talian tetap dan telefon bimbit, benar-benar datang daripada polis atau daripada penipu yang menyamar sebagai pegawai polis.

Polis merupakan agensi pemerintah pertama yang melancarkan nombor telefon khas sebegini sebagai sebahagian daripada ‘senjata’ terkini pemerintah melawan penipuan melibatkan mereka yang menyamar sebagai pegawai pemerintah.

Agensi pemerintah lain dijangka menyusul, menurut satu pengumuman pada 1 November oleh polis, Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI), unit Produk Pemerintah Terbuka (OGP) di bawah Agensi Teknologi Pemerintah (GovTECH), dan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

“Kami mahu orang ramai dapat mengenali panggilan daripada polis dengan lebih mudah,” kata Timbalan Penolong Pesuruhjaya polis (DAC) Rudy Dzulkarnaen, sambil menambah bahawa nombor khas itu memberi orang ramai satu nombor untuk diperhatikan apabila menerima panggilan.

“Namun begitu, kami menggalakkan semua orang untuk terus berwaspada, terutamanya apabila menerima panggilan yang mendakwa datang daripada agensi pemerintah seperti polis,” kata DAC Rudy, yang juga timbalan pengarah Jabatan Penyampaian Perkhidmatan polis.

Penipu terus menyamar sebagai pegawai pemerintah, terutamanya pegawai polis, untuk memperdaya mangsa supaya memindahkan wang atau mendedahkan maklumat sensitif.

Dari Januari hingga September 2026, terdapat sekurang-kurangnya 3,230 kes penipuan yang dilaporkan melibatkan penyamaran sebagai pegawai pemerintah Singapura, dengan kerugian sekurang-kurangnya $142.5 juta.

Dalam tempoh yang sama tahun lalu, terdapat sekurang-kurangnya 3,380 kes yang dilaporkan, dengan kerugian sekurang-kurangnya $182.6 juta.

Polis ialah agensi pemerintah yang paling kerap dijadikan sasaran penyamaran.

Dalam sembilan bulan pertama 2026, terdapat sekurang-kurangnya 1,310 kes yang dilaporkan melibatkan penipu menyamar sebagai pegawai polis, dengan kerugian sekurang-kurangnya $53.3 juta.

Dalam tempoh yang sama pada 2025, terdapat sekurang-kurangnya 1,010 kes yang dilaporkan, dengan jumlah kerugian $61.4 juta.

Bagi melawan penipuan sebegini, Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming, mengumumkan pada Februari bahawa polis sedang bekerjasama dengan OGP dan IMDA untuk menyediakan satu nombor tunggal yang mudah dikenali bagi panggilan polis.

Setiap panggilan daripada nombor baharu polis, 6000-0999, akan disusuli SMS yang dihantar daripada ID “gov.sg”, dengan butiran mengenai cara orang ramai boleh menghubungi polis jika memerlukan bantuan lanjut.

Mesej pesanan ringkas (SMS) itu akan dihantar walaupun panggilan polis tidak dijawab.