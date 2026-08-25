Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, bertemu Panglima Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia (MAF) Jeneral ​​Tan Sri Azhan Md Othman di Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 25 Ogos.

Semasa pertemuan mereka, Encik Chan dan Jeneral Azhan, yang berada di Singapura dari 23 hingga 25 Ogos, mengesahkan semula hubungan pertahanan yang mesra dan lama terjalin antara Singapura dengan Malaysia, kata Mindef dalam satu kenyataan.

Mereka juga berbincang tentang usaha untuk meningkatkan kerjasama dan membina hubungan antara rakyat dengan rakyat, antara kedua-dua badan pertahanan terutamanya dalam kalangan generasi muda.

Dalam catatan Facebook pada 25 Ogos, Encik Chan berkata beliau menghargai peluang untuk menerima kunjungan jiran rapat dan bertukar idea tentang menangani cabaran bersama.

“Bagus dapat bertemu dengan Jeneral Tan Sri Azhan Md Othman, Panglima Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang dalam lawatan pengenalan rasminya ke Singapura.

“Singapura dan Malaysia mempunyai kepentingan bersama untuk membantu antara satu sama lain berjaya dan makmur,” kata Encik Chan, yang juga Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam.

Dari segi pertahanan, Encik Chan berkata hubungan pertahanan Singapura yang mesra dan lama terjalin dengan Malaysia bukan sahaja dibina berdasarkan penglibatan formal.

Malah, ia juga berdasarkan kerjasama dan hubungan erat selama bertahun-tahun antara anggota tentera lelaki dan wanita kedua-dua negara.

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Semasa pertemuan mereka, kedua-dua pemimpin juga mengambil maklum bahawa Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan MAF akan memperingati ulang tahun ke-30 Latihan Semangat Bersatu dua hala kedua-dua negara pada 2026.

“Peristiwa penting seperti ini amat bermakna kerana ia mengingatkan kita bahawa kepercayaan dibina secara mantap, melalui generasi tentera yang berlatih bersama, belajar antara satu sama lain, dan membina ikatan yang berkekalan,” kata Encik Chan.

Mindef berkata lawatan Jeneral Azhan menggariskan hubungan pertahanan yang erat dan berkekalan antara Singapura dengan Malaysia.

Jeneral Azhan turut bertemu dengan Panglima Angkatan Tentera Singapura, Laksamana Madya Aaron Beng dan Panglima Tentera Darat, Mejar Jeneral (MG) Cai Dexian, selepas memeriksa Kawalan Kehormatan di Mindef.

Beliau juga melawat Divisyen ke-3 Singapura di Kem Jurong, di mana beliau menyaksikan pameran statik ringkas pelbagai platform dan keupayaan pertempuran perang Tentera Darat Singapura.

Ini termasuk Jambatan Pelancaran Kenderaan Berperisai Hunter, Radar Pencari Senjata TPQ-53, serta Kenderaan Udara Tanpa Pemandu mini VELOCE 15.

Mindef berkata Tentera Darat Singapura dan Tentera Darat Malaysia bekerjasama dan berinteraksi secara berkala merentasi pelbagai aktiviti dua hala

Ini termasuk latihan, lawatan peringkat tinggi, pertukaran profesional dan kehadiran silang kursus profesional.

“Interaksi berkala ini telah memperdalam persefahaman bersama dan hubungan antara rakyat dengan rakyat antara kedua-dua tentera,” kata Mindef.

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