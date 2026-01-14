Parlimen putuskan Pritam tidak sesuai teruskan peranan Ketua Pembangkang Indranee: Salah laku Pritam bukanlah perkara remeh dan jejas integriti, kepercayaan terhadap Parlimen

Parlimen telah memutuskan bahawa Encik Pritam Singh tidak sesuai meneruskan peranannya sebagai Ketua Pembangkang menyusuli perbahasan satu usul yang dibentangkan di Parlimen pada 14 Januari.

Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, yang membentangkan usul itu, berkata salah laku Encik Pritam berbohong kepada Parlimen dan jawatankuasanya “bukanlah perkara remeh”, dan ia menjejas kepercayaan rakyat Singapura terhadap Parlimen.

“Apabila Anggota Parlimen (AP) berbohong kepada Parlimen atau di hadapan jawatankuasanya, ini bukan sekadar kesilapan peribadi atau salah penilaian taktikal.

“Ia menjejas kepercayaan rakyat Singapura terhadap kita, serta tanggungjawab serius yang kita perlu berikan kepada rakyat.

“Ia menjejas piawai integriti dan keutuhan tinggi yang menjadikan sistem Singapura berfungsi, dan yang mana Singapura dikenali,” kata beliau.

Usul bagi membahaskan sama ada Encik Pritam masih sesuai untuk meneruskan peranannya sebagai Ketua Pembangkang itu telah dibentangkan susulan sabitannya berbohong kepada Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen (COP).

Encik Pritam telah disabitkan kesalahan di mahkamah daerah kerana berbohong di bawah sumpah ketika memberi keterangan kepada COP – satu penghakiman yang dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi.

Beliau juga didapati oleh jawatankuasa itu telah membimbing mantan Anggota Parlimen (AP) partinya, Cik Raeesah Khan, untuk meneruskan pembohongan yang diberitahu di Parlimen.

Berikut perbahasan selama hampir tiga jam, Parlimen menyokong usul berkenaan, termasuk kesemua Anggota Parlimen Dilantik (NMP). Namun 11 AP WP yang hadir berdiri untuk merakamkan tentangan mereka.

Parlimen sebelum ini telah menangguhkan untuk membuat keputusan mengenai perkara itu sehingga selepas keputusan kes Encik Pritam.

Selepas keputusan kes mahkamah dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi pada Disember 2025 menyusuli rayuan, Cik Indranee telah mengeluarkan kenyataan untuk menyatakan bahawa Parlimen mesti mempertimbangkan “tindak balas yang wajar” dan akan mengadakan perbahasan sama ada Encik Pritam masih sesuai meneruskan peranannya sebagai Ketua Pembangkang.

Pada 3 Januari, WP berkata ia akan membentuk sebuah panel disiplin bagi menilai sama ada Encik Pritam melanggar perlembagaan parti.

Cik Indranee bagaimanapun berkata Parlimen mesti memutuskan “tanpa lengah” sama ada Encik Pritam sesuai untuk terus menjadi Ketua Pembangkang, dan tidak boleh menunggu WP untuk membuat keputusan.

“Dewan ini mesti memutuskan perkara ini tanpa lengah yang tidak perlu, kerana ia mencerminkan kedudukan dan integriti Parlimen,” kata beliau.

Bagaimanapun, keputusan sama ada Encik Pritam meneruskan jawatan Ketua Pembangkang itu terletak pada Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan bukan Parlimen, kata beliau.

“Walau bagaimanapun, AP berhak, dan saya akan berhujah mempunyai kewajipan untuk, menyatakan pandangan tentang kesesuaian Encik Pritam untuk meneruskan peranan itu,” kata beliau.

Seramai empat AP WP, termasuk Encik Pritam, Cik Sylvia Lim, Encik Gerald Giam dan Encik Kenneth Tiong, serta dua AP Parti Tindakan Rakyat (PAP), termasuk Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, dan Cik Tin Pei Ling, menyertai perbahasan usul itu.

Encik Pritam menolak usul untuk menyatakan beliau tidak sesuai sebagai Ketua Pembangkang, sambil menambah bahawa beliau tidak setuju bahawa kelakuannya tidak bermaruah dan tidak sesuai sebagai AP.

“Terdapat mereka yang percaya bahawa apa sahaja keputusan mahkamah kita, seseorang yang disabitkan kesalahan tidak dapat mengekalkan kepercayaan mereka bahawa mereka tidak bersalah setakat yang berkaitan dengan sabitan,” kata beliau.

Dr Syed Harun pula menekankan bahawa tidak ada sedikit pun ruang untuk berkompromi dalam sistem Parlimen dan politik, tidak kira pihak mana yang diwakili.

Tiga NMP – Cik Kuah Boon Theng, Encik Mark Lee dan Dr Neo Kok Beng – turut menyertai perbahasan itu.