Pasangan bapa, anak jadi relawan badan berkait tentera Israel tidak sertai pertempuran
MHA, Mindef berkata 2 warga S’pura jadi relawan Sar-El Volunteer Corps pada 2016; anak lelaki turunkan blog galak jadi sukarela selepas dihubungi ISD pada 2025
Mar 24, 2026 | 3:10 PM
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) berkata pada Disember 2016, pasangan itu telah menjadi sukarelawan bersama Sar-El selama sekitar dua minggu. - Foto fail
Dua warga Singapura yang menyertai Sar-El Volunteer Corps sebagai relawan pada 2016 dengan salah seorang daripada mereka kemudiannya menerbitkan catatan blog yang menggalakkan orang ramai untuk menjadi sukarelawan bersama organisasi Israel itu.
Namun kedua-duanya tidak terlibat dalam sebarang kegiatan ketenteraan bersama Angkatan Pertahanan Israel (IDF).
