Pasport S’pura kekal paling berkuasa di dunia

Rakyat Singapura terus memegang tampuk pasport paling berkuasa di dunia. Kemampuan untuk menjelajah ke lebih 190 destinasi tanpa visa adalah buktinya.

Ini melonjakkan Singapura ke tempat teratas dalam Indeks Pasport Henley 2026, membolehkan rakyatnya masuk tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 192 daripada 227 destinasi global.

Antara negara serantau, Malaysia turut terserlah kekuatannya, menyertai senarai 10 teratas indeks yang diterbitkan pada 13 Januari itu.

Pasport Malaysia membuka pintu ke 180 destinasi.

Jepun dan Korea Selatan berkongsi tangga kedua, menawarkan akses bebas visa ke 188 destinasi.

Sekumpulan negara Eropah mengekori rapat, dengan Denmark, Luxembourg, Sepanyol, Sweden dan Switzerland di tempat ketiga, masing-masing dengan 186 destinasi.

Ini diikuti pula oleh 10 negara Eropah yang terikat di tempat keempat.

Emiriah Arab Bersatu (UAE) berkongsi tempat kelima dengan empat negara Eropah, termasuk Portugal.

New Zealand berada di tempat keenam bersama lima negara Eropah lain, termasuk Poland, manakala Australia berada di tempat ketujuh bersama tiga negara Eropah, termasuk Britain.

Canada menduduki tempat kelapan bersama dua negara Eropah, termasuk Iceland.

Malaysia di tempat kesembilan, dan Amerika Syarikat berada di tempat ke-10.

Manakala Afghanistan kekal di tangga tercorot, dengan pasportnya hanya membenarkan akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 24 destinasi. Kedudukan ini konsisten dalam kedua-dua versi indeks Januari dan Julai 2025.

Pasport Singapura juga mendominasi kedudukan Januari dan Julai 2025 oleh Henley & Partners, firma yang aktif dalam perancangan kediaman dan kewarganegaraan.

Menurut laporan Julai 2025 itu, rakyat Singapura mempunyai akses ke 193 destinasi, dan edisi Januari 2025 pula merekodkan 195 destinasi.

Sepanjang 2025, Singapura kehilangan akses ke Pakistan, Mauritania, Somalia, dan Bolivia, namun memperoleh akses bebas visa ke Papua New Guinea.

Senarai terkini ini menandakan kembalinya Amerika ke kelompok 10 teratas setelah terkeluar seketika pada akhir 2025.

“Namun, pemulihan ini menyembunyikan kemerosotan jangka panjang bagi Amerika dan Britain, yang pernah berkongsi tempat pertama pada 2014,” kata Henley & Partners.