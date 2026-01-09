Bungkusan ganja ditemui di dalam kotak yang berada dalam sebuah kontena. Siasatan awal mendapati bahawa dadah tersebut sedang transit melalui Singapura ke tempat lain. - FOTO CNB, ICA

Pegawai Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) menemui bungkusan disyaki dadah terkawal dalam sebuah kotak di kontena. Biro Narkotik Pusat (CNB) dimaklumkan dan menemui 902 bungkusan ganja. - FOTO CNB, ICA

Pegawai ICA dan CNB temui 509kg ganja dalam kontena di Pasir Panjang

Pihak berkuasa telah menyita 509 kilogram (kg) ganja di dalam sebuah kontena di stesen imbasan Pasir Panjang pada 3 Januari, menurut Biro Narkotik Pusat (CNB) dan Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam kenyataan bersama pada 9 Januari.

Kontena itu menjadi sasaran pemeriksaan lanjut berikutan maklumat awal daripada Kastam Singapura.

Melalui penilaian risiko pra-ketibaan oleh Pusat Sasaran Bersepadu (ITC) ICA, pegawai mengesan kejanggalan pada imej imbasan kontena tersebut.

Dalam pemeriksaan fizikal, pegawai ICA menemui sebungkus bahan berwarna keperangan yang disyaki dadah terkawal di dalam sebuah kotak kontena.

Pegawai CNB segera dimaklumkan dan pemeriksaan rapi kontena menemukan sejumlah 902 bungkusan ganja seberat 509kg, menurut kenyataan itu.

Siasatan awal mendapati dadah berkenaan sedang dalam perjalanan melalui Singapura dan ditujukan ke sebuah negara lain.

Siasatan masih dijalankan.

Di Singapura, hukuman mati menanti individu yang mengimport atau mengeksport lebih 500 gram ganja.