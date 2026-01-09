Pihak berkuasa telah menyita 509 kilogram (kg) ganja di dalam sebuah kontena di stesen imbasan Pasir Panjang pada 3 Januari, menurut Biro Narkotik Pusat (CNB) dan Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam kenyataan bersama pada 9 Januari.
Kontena itu menjadi sasaran pemeriksaan lanjut berikutan maklumat awal daripada Kastam Singapura.
Melalui penilaian risiko pra-ketibaan oleh Pusat Sasaran Bersepadu (ITC) ICA, pegawai mengesan kejanggalan pada imej imbasan kontena tersebut.
Dalam pemeriksaan fizikal, pegawai ICA menemui sebungkus bahan berwarna keperangan yang disyaki dadah terkawal di dalam sebuah kotak kontena.
Pegawai CNB segera dimaklumkan dan pemeriksaan rapi kontena menemukan sejumlah 902 bungkusan ganja seberat 509kg, menurut kenyataan itu.
Siasatan awal mendapati dadah berkenaan sedang dalam perjalanan melalui Singapura dan ditujukan ke sebuah negara lain.
Siasatan masih dijalankan.
Di Singapura, hukuman mati menanti individu yang mengimport atau mengeksport lebih 500 gram ganja.
ICA dan CNB menegaskan komitmen mereka bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk pemeriksaan keselamatan di pusat pemeriksaan bagi membendung menyeludup dadah, individu tidak diingini, senjata, bahan letupan serta barangan seludup lain merentasi sempadan.
