SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Pegawai ICA dan CNB temui 509kg ganja dalam kontena di Pasir Panjang

Jan 9, 2026 | 5:59 PM
Pegawai Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) menemui bungkusan disyaki dadah terkawal dalam sebuah kotak di kontena. Biro Narkotik Pusat (CNB) dimaklumkan dan menemui 902 bungkusan ganja.
Pegawai Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) menemui bungkusan disyaki dadah terkawal dalam sebuah kotak di kontena. Biro Narkotik Pusat (CNB) dimaklumkan dan menemui 902 bungkusan ganja. - FOTO CNB, ICA

Pihak berkuasa telah menyita 509 kilogram (kg) ganja di dalam sebuah kontena di stesen imbasan Pasir Panjang pada 3 Januari, menurut Biro Narkotik Pusat (CNB) dan Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam kenyataan bersama pada 9 Januari.

Kontena itu menjadi sasaran pemeriksaan lanjut berikutan maklumat awal daripada Kastam Singapura.

Melalui penilaian risiko pra-ketibaan oleh Pusat Sasaran Bersepadu (ITC) ICA, pegawai mengesan kejanggalan pada imej imbasan kontena tersebut.

Dalam pemeriksaan fizikal, pegawai ICA menemui sebungkus bahan berwarna keperangan yang disyaki dadah terkawal di dalam sebuah kotak kontena.

Pegawai CNB segera dimaklumkan dan pemeriksaan rapi kontena menemukan sejumlah 902 bungkusan ganja seberat 509kg, menurut kenyataan itu.

Siasatan awal mendapati dadah berkenaan sedang dalam perjalanan melalui Singapura dan ditujukan ke sebuah negara lain.

Siasatan masih dijalankan.

Di Singapura, hukuman mati menanti individu yang mengimport atau mengeksport lebih 500 gram ganja.

ICA dan CNB menegaskan komitmen mereka bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk pemeriksaan keselamatan di pusat pemeriksaan bagi membendung menyeludup dadah, individu tidak diingini, senjata, bahan letupan serta barangan seludup lain merentasi sempadan.

Laporan berkaitan
Lelaki M’sia ditahan di Pusat Pemeriksaan Woodlands cuba seludup dadahDec 29, 2025 | 4:26 PM
3 lelaki ditangkap atas kesalahan dadah bernilai lebih $150,000Aug 6, 2025 | 5:55 PM
Lelaki M’sia ditahan bersama 1.4kg heroin di Pusat Pemeriksaan WoodlandsJun 17, 2025 | 3:03 PM
ICA rampas 15kg dadah disembunyi di dua lori berdaftar M'siaJul 30, 2024 | 11:58 AM
Enam bungkus ganja bernilai $27,000 dirampasJul 26, 2024 | 12:52 PM
dadahICA; PUSAT PEMERIKSAAN DARAT; CUTI; TAHUN BARU CINACNB; DADAH; RAMPASganja
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg