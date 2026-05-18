Pekerja binaan maut dihempap kepingan konkrit di tapak MRT Turf City
May 18, 2026 | 2:44 PM
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) memaklumkan bahawa mangsa yang berusia 23 tahun itu ditimpa bahagian konkrit sementara semasa proses kerja pemecahan dijalankan. - Foto fail
Seorang pekerja binaan maut pada 14 Mei lalu selepas dihempap papak atau kepingan konkrit di tapak projek stesen MRT Laluan Rentas Pulau (CRL).
Kejadian itu berlaku di 250A Turf Club Road, lokasi Stesen MRT Turf City baharu di Bukit Timah, pada sekitar 1.30 tengah hari, menurut kenyataan pihak berkuasa pada 17 Mei sebagai respons kepada pertanyaan media.
