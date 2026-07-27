Pihak berkuasa telah menumpaskan rancangan seorang pelajar menengah dua berusia 14 tahun untuk menggunakan pisau dan menikam guru serta rakan sekolah bukan Muslim di sekolahnya.

Pelajar itu, yang tidak dinamakan kerana berusia bawah 18 tahun, ditahan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) pada Mei 2026, hanya beberapa minggu sebelum dia berhasrat mengadakan serangan tersebut di sekolah semasa cuti sekolah Jun.

Pelajar berusia 14 tahun tersebut ialah yang termuda ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)

Dua lagi remaja, berusia 15 dan 19 tahun, turut dikenakan Arahan Penahanan (OD) di bawah ISA pada April dan Jun, dalam kes-kes berasingan.

ISD, menerusi kenyataannya berkata pelajar berusia 14 tahun itu menjadi radikal sendiri di dalam talian dan menyokong kumpulan militan ISIS. Dia juga menyokong fahaman pelampau sayap kanan, termasuk perbuatan menembak dan membunuh orang beramai-ramai.

Pelajar itu memilih untuk menyerang guru dan rakan sekolah kerana berasa teraniaya dibuli oleh rakan sekolah dan diberi tekanan akademik oleh guru-gurunya.

Menurut ISD, pelajar itu telah menyiapkan manifesto setebal 21 muka surat yang mengemukakan rancangannya itu, termasuk pilihan senjata. Dia berhasrat untuk menggunakan pisau dapur dan pisau pena dari rumah dan memilih untuk melaksanakan serangan itu pada musim cuti sekolah apabila jumlah guru di sekolah berkurangan.

Namun, seorang yang tidak dinamakan dari sekolah mengenal pasti tanda-tanda pelajar itu menjadi radikal dan melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa, kata ISD.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Semasa sesi bertemu media di ibu pejabat Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), yang terletak di Irrawaddy Road, pada 27 Julai, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri), menyeru orang ramai supaya memainkan peranan dengan melaporkan sebarang tanda radikalisasi lebih awal.

Pelajar 14 tahun ditahan ISD, rancang tikam guru, rakan di sekolah

Jul 27, 2026 | 5:31 PM
Cik Rasidah Caudal, wanita yang menjadi sasaran spekulasi tular di media sosial, menafikan dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan isu peletakan jawatan mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Peletakan jawatan Faishal: Wanita nafi dakwaan terbabit

Jul 27, 2026 | 12:45 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menggesa orang ramai menghentikan spekulasi dan dakwaan tidak berasas terhadap mantan menteri, Dr Muhammad Faishal Ibrahim, serta Cik Rasidah Caudal (kiri), seorang anggota masyarakat yang dikaitkan secara tidak wajar.

Zaqy gesa hentikan dakwaan tidak berasas berkaitan peletakan jawatan Faishal

Jul 27, 2026 | 5:21 PM
pemerdangan bayi indonesia

Kes pemerdagangan bayi: Hukuman ringan cetus kemarahan awam

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Sekitar 77 peratus kes melibatkan pelawat jangka pendek, dengan baki 23 peratus adalah penduduk Singapura, kata Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan.

56 pelawat miliki vape ketika masuk S’pura dalam tempoh 4 hari; lebih 444 peralatan dirampas

Jul 25, 2026 | 11:26 AM
rumah pertama

Pasukan HDB bantu keluarga flat sewa capai impian miliki rumah sendiri

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Hadijah Rahmat, Hajis Salim

Suami Prof Hadijah Rahmat, Hajis Salim, meninggal dunia

Jul 23, 2026 | 6:42 PM
PRN Negeri sembilan

PRN Negeri Sembilan: PH janji 30,000 peluang pekerjaan jika menang

Jul 21, 2026 | 5:55 PM
Menurut Menteri Pengangkutan Malaysia, kenaikan kadar maksimum kompaun kesalahan jalan raya bertujuan meningkatkan pematuhan, bukan membebankan rakyat atau menambah pendapatan kerajaan.

M’sia cadang naik kadar maksimum kompaun kesalahan jalan raya

Jun 24, 2026 | 2:52 PM
pakaian sopan, Nurul Izza Rahmat, rekaan fesyen Lasalle

Sopan tak semestinya biasa-biasa? Lulusan Lasalle beri nafas baru pada fesyen sopan

Jun 9, 2026 | 5:30 AM

Bercakap kepada media di ibu pejabat Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) di Irrawaddy Road, pada 27 Julai, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, berkata ISD telah bertindak “tepat pada masanya”.

“Dalam tempoh tiga bulan lalu, ISD telah menahan tiga remaja lelaki di bawah ISA. Seorang daripada mereka akan melaksanakannya (melakukan serangan) semasa cuti sekolah Jun sekiranya ISD tidak menahannya tepat pada masanya.

“Jadi, ia memang tepat pada masanya. Dia sememangnya berhasrat untuk melaksanakannya,” jelas Encik Shanmugam, yang juga Menteri Kanan.

Laporan berkaitan
Radikalisasi golongan muda kini dipacu ekosistem digital, bukan lagi ideologi semata-mata  Jul 10, 2026 | 5:30 AM
Pakar: Pendekatan kreatif perlu bagi tangani radikalisasi beliaJun 24, 2026 | 9:12 PM
ISDISAARAHAN PENAHANANRADIKAL SENDIRIekstremismekeganasan