Pelajar gilap keyakinan, komunikasi lancar lalui program ‘Studio 91’
Usaha Sekolah Rendah Junyuan beri ruang pelajar terpilih asah bakat jadi wartawan, penyiar radio
Apr 14, 2026 | 8:19 PM
Pelajar Sekolah Rendah Junyuan (dari kiri) Ismah Huwaidah Muhammad Mulia, Qisya Sutinah Osman, Muhammad Zuhair Aqil Muhammad Hasbi dan Arifah Syaurah Rahmat berperanan sebagai penyiar radio dan wartawan, serta mengendalikan platform berita mereka sendiri di bawah ‘Studio 91’, satu Program Pembelajaran Gunaan (ALP) yang memupuk kemahiran komunikasi. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Peluang pelajar Sekolah Rendah Junyuan membangun keyakinan diri dan kemahiran komunikasi menerusi peranan sebagai penyiar radio dan wartawan sekolah terbuka luas dengan adanya Program Pembelajaran Gunaan (ALP) yang dikenali sebagai Studio 91.
Menerusi program ini, pelajar terpilih dapat menyediakan skrip, menyampaikan pengumuman dan menjalankan temubual bagi acara sekolah sempena Hari Raya dan Hari Keharmonian Kaum.
