Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelajar S’pura yang pulang dari Timur Tengah luah rasa syukur

Encik Solihin Zainal bersalaman bersama ibunya, Cik Samsilawati Mohd, setelah pulang dari Jeddah di Lapangan Terbang Changi pada 13 Mac. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Lega dapat kembali ke pangkuan keluarga.

Itu lah yang dirasakan sekumpulan pelajar Singapura dari Jordan yang selamat pulang ke tanah air pada 13 Mac lalu dengan menaiki pesawat Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330, Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF).

Rasa kesyukuran dan penghargaan mereka itu telah diluahkan menerusi beberapa kiriman media sosial.

Usaha pemerintah yang mengutamakan keselamatan pelajar di tengah-tengah pergolakan di Timur Tengah cukup dihargai, menurut mahasiswa tahun pertama Universiti Jordan, Encik Solihin Zainal, 20 tahun yang tergolong daripada pelajar yang pulang pada 13 Mac itu.

“Saya tak terbayang diri saya akan pulang ke tanah air, Singapura dalam pesawat tentera.

“Lagipun, sokongan dan layanan mesra kakitangan RSAF sepanjang penerbangan pulang sangat luar biasa, baik lah!” ujar penerima biasiswa Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) itu dalam kirimannya di Instagram.

Mahasiswa tahun kedua Universiti Yarmouk, Cik Deanna Yusra Rashid, 20 tahun, pula tidak mampu menggambarkan dengan kata-kata betapa beliau menghargai usaha pemerintah dalam memastikan perjalanan pulang pelajar sepertinya berjalan lancar.

Tambahnya, usaha tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa kerja keras serta pengorbanan semua pihak yang terlibat.

“Ia benar-benar satu rahmat untuk kembali ke Singapura, tanah air saya,” tambahnya dalam hantaran di Instagram.

Dalam pos media sosial yang dimuat naik pada 14 Mac, Muis berkata pelajar meluahkan kesyukuran yang tulus kerana lega sudah selamat tiba di tanah air.

Pada masa yang sama, mereka gembira kerana dapat meluangkan hari-hari terakhir Ramadan dan menyambut Hari Raya bersama keluarga.

“Tiada apa yang dapat menandingi nikmat kembali ke pangkuan keluarga dan rakan taulan.

“Kesejahteraan pelajar kita akan sentiasa menjadi keutamaan kami. Buat anggota keluarga, kepercayaan yang anda letakkan pada kami cukup bermakna, dan kami akan terus menyokong setiap pelajar dalam setiap langkah perjalanan mereka,” kata Muis.

Pada 13 Mac, seramai 42 pelajar Singapura selamat kembali dari Jordan bersama 39 warga Singapura yang lain.

Penerbangan khas dengan kod penerbangan SAF14 itu berlepas dari Jeddah sekitar 4.30 petang (waktu tempatan) pada 12 Mac dan mendarat di Lapangan Terbang Changi sekitar 6 pagi keesokan harinya.