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Pelajar timba pengalaman sebagai wartawan dalam kem 2 hari
Pelajar timba pengalaman sebagai wartawan dalam kem 2 hari
Kem Wartawan Muda Gen G 2026 anjuran BH tarik 86 pelajar dari 18 sekolah menengah
Pelajar timba pengalaman sebagai wartawan dalam kem 2 hari
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Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Selama dua hari pada 2 dan 3 Jun, Berita Harian mengadakan Kem Wartawan Muda untuk pelajar sekolah menengah yang melanggan akhbar Gen G.
Antara lain, kem tersebut memberikan pelajar sekilas pandang usaha di sebalik tabir bidang kewartawanan selain membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain.
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