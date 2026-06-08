Selama dua hari pada 2 dan 3 Jun, Berita Harian mengadakan Kem Wartawan Muda untuk pelajar sekolah menengah yang melanggan akhbar Gen G.

Antara lain, kem tersebut memberikan pelajar sekilas pandang usaha di sebalik tabir bidang kewartawanan selain membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain.

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