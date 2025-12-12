Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Melalui promosi Ramadan 2026 di Berita Harian (BH), sajian dan produk anda diperlihatkan sebagai inspirasi kepada pembaca, sambil memberi ruang kepada peniaga memperkukuh penjenamaan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Melalui promosi Ramadan 2026 di Berita Harian (BH), sajian dan produk anda diperlihatkan sebagai inspirasi kepada pembaca, sambil memberi ruang kepada peniaga memperkukuh penjenamaan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Melalui promosi Ramadan 2026 di Berita Harian (BH), sajian dan produk anda diperlihatkan sebagai inspirasi kepada pembaca, sambil memberi ruang kepada peniaga memperkukuh penjenamaan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Melalui promosi Ramadan 2026 di Berita Harian (BH), sajian dan produk anda diperlihatkan sebagai inspirasi kepada pembaca, sambil memberi ruang kepada peniaga memperkukuh penjenamaan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Promosi Ramadan BH 2026 bakal menghubungkan peniaga dengan masyarakat setempat sambil meningkatkan jangkauan dan penglibatan mereka. - Foto ISTOCKPHOTO

Peluang ideal pengiklan dan peniaga dekati masyarakat, perkukuh penjenamaan

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ramadan kian menjelang. Para peniaga pasti teruja mahu mempromosikan perniagaan mereka di Keluaran Khas Berita Harian (BH). Pembaca di pelbagai wadah digital dan media sosial pula pasti tidak sabar menantikan iklan rencana niaga yang bakal diterbitkan. Bersempena dengan kehadiran Ramadan 2026 ini, BH sudahpun menyediakan siri Keluaran Khas sebelum dan sepanjang Ramadan 2026 ini.

Dengan pengiklanan minimum suku halaman, peniaga dan pengiklan di BH layak menerima sokongan editorial percuma. Promosi iklan-iklan di BH sepanjang Ramadan akan memberikan pengiklan dan peniaga setempat peluang mendekati masyarakat di sini.

Sepanjang Februari dan Mac 2026, pelbagai produk atau barangan serta perkhidmatan akan kami utarakan di akhbar ini. Pengiklan juga akan mendapatkan promosi hebat serta iklan percuma apabila mengiklankan barangan atau produk mereka.

Hasilkanlah impak sepanjang Ramadan dan Hari Raya 2026 dengan keluaran khas kami, yang diterbitkan untuk memaparkan intipati musim perayaan ini. Keluaran khas ini menawarkan peluang yang ideal untuk berhubung dengan para pembaca secara bermakna dan tepat pada masanya; khususnya sepanjang salah satu musim paling diraikan dalam setahun.

Selain wadah cetak, wadah digital BH turut mendapat perhatian pembaca.

Para peniaga diharap sedia maklum akan kempen iklan BH sepanjang Ramadan 2026 ini.

TARIKH PENERBITAN KELUARAN KHAS DI BH

1. 6 Februari 2026: ‘Sentuhan Ramadan’

2. 13 Februari 2026: ‘Menjelang Ramadan’

3. 18 Februari 2026: ‘Awal Ramadan’

4. 27 Februari 2026: ‘Hari Raya’ (Edisi 1)

5. 6 Mac 2026: ‘Hari Raya’ (Edisi 2)

6. 13 Mac 2026: ‘Hari Raya’ (Edisi 3)

7. 21 Mac 2026: ‘Ucapan-Ucapan Hari Raya’

MAKLUMAT ANGGARAN MENGENAI PERKEMBANGAN BH

1. Tontonan di laman web & aplikasi BH

* 1,444,400 – Purata Tontonan Halaman Bulanan

* 540,100 – Purata Pengguna Bulanan

2. Jangkauan bersepadu mingguan

* 131,957 – Khalayak Pembaca

3. Tontonan bagi audio & video BH

* 2,400 – Purata Muat Turun Bulanan bagi Podcast BH

* 502,000 – Pelanggan YouTube

4. Tontonan di media sosial BH

* Facebook (FB) – 185,000

* Instagram (IG) – 47,300

* TikTok (TT) – 102,600

SEKILAS:

Untuk pertanyaan jualan pengiklanan atau maklumat lanjut, sila hubungi:

1. Encik Halil Mansor di talian 9652-3626 atau e-mel kepada halilman@sph.com.sg

2. Encik Matthew Chang di talian 9620-1341 atau e-mel kepada changtc@sph.com.sg

3. Cik S. Maheswari (Mahesh) di talian 9366-5277 atau e-mel kepadamahesh@sph.com.sg