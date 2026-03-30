Peluang pilih baju Raya baru bawa senyuman kepada 100 kanak-kanak
Projek Membina Kasi Balik jaya kumpul $10,000 bagi sokong keluarga memerlukan sempena Lebaran
Mar 30, 2026 | 5:27 PM
Sekitar 240 peserta menghadiri majlis iftar kemasyarakatan sempena Projek Membina Kasi Balik 2026 yang menghimpunkan keluarga, sukarelawan dan rakan kerjasama pertubuhan tidak mengaut untung, Membina Community, pada 14 Mac di Pusat Seni Aliwal yang turut dihadiri tetamu kehormat iaitu Anggota Parlimen GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah (kanan). - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Jika edisi pertama Projek Membina Kasi Balik merupakan usaha kecil-kecilan membantu 10 kanak-kanak kurang berkemampuan, edisi ketiganya pada 2026 berkembang pesat dan menghimpunkan 100 kanak-kanak yang berpeluang memilih sendiri baju Raya mereka di kedai Kurta Boys Singapore, di 122 Arab Street.
Ini dilakukan sebelum mereka menghadiri satu majlis iftar kemasyarakatan bersama keluarga, sukarelawan dan rakan masyarakat anjuran bersama dua badan tidak mengaut untung, Membina Community dan Antica Foundation, di Pusat Seni Aliwal pada 14 Mac lalu.
