Kemalangan di persimpangan Yishun Avenue 3 pada 14 Disember 2025 melibatkan dua buah motosikal, dua buah kereta dan sebuah lori. - Foto oleh HOO LEE KAU/FACEBOOK

Seorang pemandu ditahan kerana memandu secara berbahaya selepas satu kemalangan tragis melibatkan beberapa kenderaan di Yishun pada malam 14 Disember yang meragut nyawa seorang penunggang motosikal berusia 20 tahun.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), menjawab pertanyaan Berita Harian (BH), mengesahkan mereka dimaklumkan mengenai insiden di persimpangan Yishun Avenue 3 dan Yishun Central itu sekitar jam 10.20 malam.

Menurut polis yang dimaklumkan hampir serentak (lapor The Straits Times/ST), kemalangan itu melibatkan dua buah motosikal, dua buah kereta, dan sebuah lori.

Pihak berkuasa mengesahkan seorang penunggang motosikal lelaki berusia 20 tahun meninggal dunia di tempat kejadian, disahkan oleh paramedik SCDF.

Seorang lagi penunggang motosikal lelaki berusia 19 tahun, dikejarkan ke Hospital Khoo Teck Puat dalam keadaan sedar.

Polis menaha seorang pemandu lelaki berusia 38 tahun kerana memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian.

Tiga individu lain yang diperiksa oleh SCDF menolak untuk dihantar ke hospital kerana mengalami kecederaan ringan.

Gambar-gambar pasca-kemalangan telah tular di kumpulan Facebook Professional PHV Drivers Singapore.

Salah satu foto memaparkan sebuah kereta merah merempuh belakang sebuah lori, dengan bahagian hadapan kereta remuk teruk dan beg udara terbuka.

Sebuah kereta merah yang terlibat dalam kemalangan di Yishun kelihatan rosak teruk, dengan beg udara terbuka. - Foto oleh HOO LEE KAU/FACEBOOK

Paramedik SCDF kelihatan memberikan bantuan kepada seorang mangsa. - Foto oleh HOO LEE KAU/FACEBOOK

Dalam gambar lain, paramedik SCDF kelihatan memberikan bantuan kepada seorang individu di atas pengusung, berhampiran sebuah motosikal yang terbaring mengiring di atas jalan.