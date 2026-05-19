Pembaca boleh manfaat Pas Budaya SG untuk beli lebih 2,600 karya sastera S’pura
Buku-buku sastera yang ditulis warga SG, penduduk tetap itu boleh dibeli di 15 kedai buku
May 19, 2026 | 6:47 PM
Pembaca kini boleh membeli lebih 1,100 lagi karya sastera Singapura (SingLit) di bawah Pas Budaya SG selepas Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY), menambah lebih banyak judul buku karya penulis tempatan ke dalam senarai yang layak, pada 19 Mei.
Tambahan ini membolehkan rakyat Singapura membeli lebih 2,600 judul SingLit di 15 kedai buku serta cawangannya di seluruh negara.
