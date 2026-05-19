Pembaca kini boleh membeli lebih 1,100 lagi karya sastera Singapura (SingLit) di bawah Pas Budaya SG selepas Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY), menambah lebih banyak judul buku karya penulis tempatan ke dalam senarai yang layak, pada 19 Mei.

Tambahan ini membolehkan rakyat Singapura membeli lebih 2,600 judul SingLit di 15 kedai buku serta cawangannya di seluruh negara.

