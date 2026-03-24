Pembaca setia anggap naskhah kompak BH ‘mesra pembaca’, mampu tarik generasi muda
Teruja lebih banyak halaman, saiz kecil, lebih analisis dan suara masyarakat di ambang ulang tahun akhbar ke-70 pada 2027
Mar 24, 2026 | 6:40 PM
Cik Mina Omar, 68 tahun (kiri), dan suaminya, Encik Marzuki Madnan, 71 tahun, ditemui sedang membaca naskhah kompak baharu Berita Harian di sebuah kedai kopi di Haig Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Mudah dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil di samping padat dengan visual menarik dan reka bentuk moden.
Begitulah pandangan beberapa pembaca Berita Harian (BH) yang mengalu-alukan edisi kompak naskhah BH yang baru diperkenalkan pada 24 Mac, bagi menggantikan edisi lembaran lebar (broadsheet) yang diterbitkan selama 69 tahun sejak 1957.
