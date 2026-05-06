Pembangunan kemahiran insaniah kian penting dalam era AI
May 6, 2026 | 8:10 PM
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, berkata tumpuan kini harus beralih kepada pembangunan kemahiran insaniah dalam kalangan rakyat Singapura. - Foto MDDI
Tumpuan kini harus beralih kepada pembangunan kemahiran insaniah – merangkumi aspek seperti kreativiti, rasa ingin tahu dan empati – memandangkan hasil yang dijana oleh kecerdasan buatan (AI) dan mesin akan terus menjadi lebih baik dalam tugasan rutin.
Menjelaskan demikian, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, berkata kemahiran sebegitu “memberi suntikan manusia” dan akan menjadi kelebihan daya saing bagi rakyat Singapura dalam era AI.
