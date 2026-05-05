Demi memastikan pertumbuhan yang didayakan kecerdasan buatan (AI) adalah adil, berdaya tahan dan memberi peluang kepada semua, Singapura mesti memastikan setiap pekerja dapat melihat peranan mereka dalam ekonomi baharu ini – dan mereka perlu disokong untuk mencapainya.

Semasa membentangkan usul bertajuk ‘Peralihan AI Tanpa Mengorbankan Pekerjaan’ di Parlimen pada 5 Mei, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Ng Chee Meng, berkata pemerintah, kesatuan sekerja dan majikan mesti bertindak awal dan bertindak bersama.

