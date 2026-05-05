Chee Meng: Perlu tindak awal, bersama untuk pastikan AI cipta peluang
Pemerintah, kesatuan sekerja dan majikan harus bekerjasama agar manfaat AI diraih peniaga, rakyat S’pura
May 5, 2026 | 9:51 PM
Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), yang juga Anggota Parlimen SMC Jalan Kayu, Encik Ng Chee Meng, membentangkan usul bertajuk ‘Peralihan AI Tanpa Mengorbankan Pekerjaan’ di Parlimen pada 5 Mei. - Foto MDDI
Demi memastikan pertumbuhan yang didayakan kecerdasan buatan (AI) adalah adil, berdaya tahan dan memberi peluang kepada semua, Singapura mesti memastikan setiap pekerja dapat melihat peranan mereka dalam ekonomi baharu ini – dan mereka perlu disokong untuk mencapainya.
Semasa membentangkan usul bertajuk ‘Peralihan AI Tanpa Mengorbankan Pekerjaan’ di Parlimen pada 5 Mei, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Ng Chee Meng, berkata pemerintah, kesatuan sekerja dan majikan mesti bertindak awal dan bertindak bersama.
