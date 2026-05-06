Saktiandi: AI pemangkin mobiliti sosial agar pekerja tidak ketinggalan
May 6, 2026 | 8:11 PM
Encik Saktiandi Supaat (GRC Bishan-Toa Payoh) berkata kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi pemangkin bagi mobiliti sosial, sekiranya akses dan peluang terkait dengan AI dikongsi secara meluas dalam kalangan rakyat Singapura. - Foto MDDI
Kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi pemangkin bagi mobiliti sosial, sekiranya akses dan peluang terkait dengan AI dikongsi secara meluas dalam kalangan rakyat Singapura, kata Anggota Parlimen (AP) GRC Bishan-Toa Payoh, Encik Saktiandi Supaat.
Lantaran itu, beliau berkata pendekatan terhadap AI bagi Singapura harus bersifat terangkum, latihan AI perlu mudah diakses, relevan dan praktikal, agar setiap individu berpeluang menyesuaikan diri dan berkembang maju dengan perubahan itu.
