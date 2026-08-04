Pembangunan Sunset Way, Gillman Barracks perlu bagi penuhi keperluan perumahan S’pura Alvin Tan: Rancangan pembangunan belum dimuktamadkan; rundingan awam diteruskan sebelum pemerintah buat keputusan.

Pemerintah perlu membangunkan Gillman Barracks dan Sunset Way, yang terletak berdekatan Hutan Maju, untuk memenuhi keperluan perumahan Singapura dalam dekad akan datang, kata Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Ehwal Luar), Encik Alvin Tan.

Walau bagaimanapun, rancangan pembangunan belum dimuktamadkan dan pemerintah akan terus mendapatkan pandangan dan maklum balas orang ramai sebelum memutuskan bagaimana ia akan melaksanakan pembangunan kedua-dua tapak tersebut.

“Pemerintah akan terus melibatkan pihak berkepentingan, untuk mengambil pandangan dan maklum balas sebelum memutuskan bagaimana kami akan menjalankan pembangunan kedua-dua tapak tersebut.

“Ini mungkin melibatkan pelarasan pada susun atur pembangunan dan jumlah kehijauan dan warisan yang perlu dipelihara,” kata Encik Tan.

Beliau menambah bahawa pemerintah menyemak Pelan Induk Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA) setiap lima tahun melalui latihan rundingan awam utama untuk memastikan ia kekal relevan dengan keperluan Singapura yang berubah-ubah.

Walaupun pengezonan tapak mencerminkan niat perancangan jangka panjangnya, Encik Tan berkata waktu untuk memulakan pembangunan tapak bergantung pada keperluan negara, ketersediaan alternatif, dan sama ada infrastruktur sokongan sudah sedia.

Dalam rangka kerja ini, Encik Tan berkata pemerintah akan sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan tapak yang mempunyai nilai kehijauan dan warisan yang ketara.

Walau bagaimanapun, apabila tiada tapak lain yang sesuai dapat memenuhi keperluan yang sama, di kawasan yang sama, dan dalam jangka masa yang diperlukan, Encik Tan berkata pemerintah perlu membuat pertimbangan dengan teliti.

Selama hampir 80 minit di Parlimen, Encik Tan menjawab lebih 18 soalan yang difailkan oleh Anggota Parlimen (AP), termasuk soalan yang difailkan oleh AP buat sesi akan datang.

Beliau juga menjawab soalan tambahan yang dibangkitkan oleh sembilan AP, termasuk oleh AP Parti Pekerja (WP) – Encik Dennis Tan (Hougang), Encik Kenneth Tiong (GRC Aljunied), Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied), Cik He Ting Ru (GRC Sengkang) – dan AP Tanpa Kawasan Undi (NCMP), Encik Andre Low dan Cik Eileen Chong.

Beberapa AP telah bertanya bagaimana pemerintah mengimbangi keperluan perumahan dengan pemeliharaan alam sekitar, keberkesanan maklum balas orang ramai dan ketelusan proses perancangan.

Rakyat Singapura, terutamanya mereka yang tinggal berhampiran kawasan yang terjejas, telah membangkitkan kebimbangan tentang kehilangan ruang yang mereka anggap penting kepada kawasan kejiranan mereka.

Ada pula yang telah merangka cadangan, menganjurkan sesi dialog dan membuat petisyen kepada AP mereka untuk membangkitkan isu-isu tersebut di Parlimen.

Encik Tan berkata banyak tapak yang dicadangkan sebagai alternatif kepada Hutan Maju dan Gillman Barracks untuk perumahan telah pun diperuntukkan untuk perumahan, diperlukan untuk tujuan lain negara atau tidak boleh dibangunkan semula lagi.

Sebagai respons kepada soalan Encik Andre Low tentang sama ada pembangunan kedua-dua kawasan itu akan diteruskan, Encik Tan berkata: “Kami akan teruskan, tetapi bagaimana kami membina juga adalah penting.

“Itulah sebabnya kami mempunyai Penilaian Kesan Sekitaran (EIA) dan Penilaian Kesan Warisan (HIA) ini untuk mengenal pasti kepentingan ekologi, kepentingan warisan, dan kemudian kami akan mengurangkan sebaik mungkin kesan ekologi dan warisan terhadap tapak tersebut.”

Menjawab soalan tentang bilangan rumah yang akhirnya akan disediakan di Sunset Way dan Gillman Barracks, Encik Tan berkata beliau tidak dapat memberikan angka yang tepat kerana susun atur, skala dan reka bentuk terperinci masih belum dimuktamadkan.

“Dalam pelan konseptual semasa kami, kami telah mengurangkan bilangan rumah untuk mengekalkan kawasan hijau dan warisan penting yang dikenal pasti melalui kajian.