Lebuh raya sepanjang 21.5 kilometer yang menghubungkan bandar-bandar di utara dengan kawasan pusat bandar akan tertangguh selama dua tahun, ekoran keadaan tanah yang tidak dijangka sukar dan memerlukan kerja pembinaan yang lebih kompleks.

Jejambat Koridor Utara-Selatan (NSC), yang bermula dari Admiralty West hingga Lentor Avenue, kini dijangka dibuka secara berperingkat mulai 2029, berbanding jangkaan awal iaitu 2027.

Bahagian terowong dari Lentor Avenue hingga East Coast Parkway (ECP) pula akan dibuka secara berfasa mulai 2031, berbanding jangkaan awal pada 2029, kata Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 17 September.

Bermula 2028, jalan raya, laluan pejalan kaki dan kawasan berhampiran yang terjejas akibat kerja pembinaan itu akan dibuka secara berperingkat, dan halangan bunyi bising akan mula dibuka.

Jejantas bagi pejalan kaki yang terjejas akibat pembinaan bahagian terowong itu akan dibina semula mulai 2029.

Dengan lebih 90 peratus kerja asas bagi jejambat sepanjang 8.8 kilometer dan terowong sepanjang 12.3 kilometer telah siap, kerja-kerja di sepanjang jejambat itu akan tertumpu kepada pemasangan struktur atas tanah seperti tiang, kepala silang dan segmen jejambat.

Bagi terowong pula, sebahagian besar kerja akan diteruskan di bawah tanah mulai 2027, dan ini akan membantu mengurangkan gangguan terhadap jalan-jalan berhampiran, kata LTA.

Keputusan untuk menangguhkan tarikh pembukaan sebanyak dua tahun berpunca daripada kelewatan pada peringkat kritikal pembinaan, yang turut memberi kesan kepada peringkat pembinaan seterusnya, tambah LTA.

Ini berlaku walaupun usaha telah dibuat untuk meneruskan kerja secara selamat serta mengoptimumkan kaedah pembinaan, katanya.

Dalam satu taklimat media pada 8 September, LTA memperincikan beberapa cabaran yang dihadapi apabila projek itu memasuki fasa kejuruteraan yang paling kompleks.

Ini termasuk keadaan tanah di Gambas Avenue dan Woodlands Avenue 8, tempat jejambat itu dibina.

Di sesetengah bahagian, lapisan batuan bawah tanah didapati lebih tinggi dan lebih keras daripada jangkaan, dan kerja-kerja pembinaan asas mengambil masa yang lebih lama daripada yang dirancang.

Di Novena, batu pecah dan rembesan air bawah tanah memerlukan kerja persediaan tambahan, di samping kaedah perlombongan yang berbeza dan lebih kompleks, bagi memastikan pembinaan itu tidak mengancam keselamatan laluan MRT Utara-Selatan. Sebuah laluan MRT yang beroperasi terletak hanya 1 meter dari terowong NSC.

Kerja-kerja di kawasan Thomson pula terjejas akibat formasi batu bawah tanah yang lebih keras daripada jangkaan, memerlukan kerja peletupan batu dan penstabilan tanah sebelum kerja penggalian dapat diteruskan.

Apabila ditanya sama ada tarikh penyiapan berkemungkinan berubah lagi, seorang jurucakap LTA berkata kerja pembinaan itu sedang dipantau dengan teliti, dan LTA akan terus bekerjasama dengan kontraktor untuk menguruskan baki kerja serta menangani sebarang cabaran dengan segera.

Mengenai kos tambahan akibat kelewatan tersebut, jurucakap itu menambah bahawa ia hanya dapat ditentukan selepas projek itu selesai sepenuhnya.

Apabila ditanya bagaimana sebarang lebihan kos akan dikira, jurucakap itu berkata angka tersebut akan dibandingkan dengan maklumat yang diberikan semasa proses tender.

LTA menambah bahawa pihaknya menjangkakan kontraktor telah mengambil kira risiko pembinaan yang terlibat semasa menetapkan harga tawaran mereka.

Kontraktor boleh mengemukakan tuntutan sekiranya keadaan tanah sebenar berbeza daripada maklumat asas yang diberikan.