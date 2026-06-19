Encik Don Sze Yu Zhe, 17 tahun, menjalani penilaian di bawah sistem kperubatan yang diperbaharui di Pusat Pengkelasan Perubatan, Pangkalan Pusat Tenaga Manusia (CMPB) pada 19 Jun. - Foto ST

Encik Don Sze Yu Zhe, 17 tahun, menjalani penilaian di bawah sistem kperubatan yang diperbaharui di Pusat Pengkelasan Perubatan, Pangkalan Pusat Tenaga Manusia (CMPB) pada 19 Jun. - Foto ST

Seramai 73 individu yang menjalani pemeriksaan kesihatan pra-kemasukan Perkhidmatan Negara (NS) pada 19 Jun merupakan kumpulan pertama yang dinilai di bawah sistem pengkelasan perubatan yang diperbaharui.

Para lelaki muda itu menjalani saringan perubatan di Pusat Pengkelasan Perubatan di Pangkalan Pusat Tenaga Manusia (CMPB), di mana mereka dimaklumkan bahawa mereka akan dikelaskan di bawah sistem yang diperbaharui itu.

Di bawah sistem yang diperbaharui, yang diumumkan pada April, mereka yang mendaftar dari Oktober 2027 tidak lagi akan diberikan status Piawaian Pekerjaan Fizikal (PES) selepas saringan perubatan mereka.

Sebaliknya, mereka akan dimaklumkan mengenai pengecualian perubatan tertentu, jika ada, berdasarkan keadaan perubatan dan keupayaan fungsional yang dinilai.

Pada 19 Jun, para individu pra-kemasukan NS diberikan risalah yang menerangkan bagaimana sistem yang diperbaharui adalah “lebih tepat dan akan lebih baik mencirikan kecergasan perubatan anda”, serta bagaimana ia akan memberi kesan kepada mereka yang mendaftar selepas Oktober 2027.

Terdapat juga peringatan bahawa keselamatan kekal sebagai keutamaan bagi semua latihan dan penempatan dalam Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan Pasukan Dalam Negeri, dengan anggota perkhidmatan hanya dibenarkan menyertai aktiviti dan vokasi yang mereka dinilai sesuai dari segi perubatan.

Notis itu juga memaklumkan para individu bahawa keputusan perubatan mereka akan dikeluarkan dalam masa sekitar dua bulan melalui aplikasi OneNS, sekiranya tiada ulasan perubatan lanjut diperlukan.

Antara mereka yang menjalani pemeriksaan kesihatan ialah Encik Don Sze Yu Zhe, 17 tahun. Walaupun pelajar Institusi Hwa Chong itu tidak mempunyai sebarang masalah perubatan, beliau berkata orang lain mungkin mendapat manfaat daripada sistem yang diperbaharui itu.

Ini termasuk orang seperti abangnya, yang tercederakan lututnya semasa bermain judo. Kecederaan itu menyebabkan beliau diberi status PES yang lebih rendah semasa NS, menghadkan apa yang boleh dilakukannya selepas mendaftar.

Kata Encik Don: “Di bawah sistem PES, ia adalah pendekatan yang sama untuk semua. Tetapi hakikatnya setiap orang mempunyai tahap kecederaan atau keadaan perubatan yang berbeza.

“Di bawah sistem yang diperbaharui ini, ia lebih dinamik dan memenuhi keperluan pelbagai individu. Bukan bermakna anda terus ‘diturunkan PES’ hanya kerana anda mengalami kecederaan dan tidak boleh melakukan banyak perkara.”

Pegawai memerintah Pusat Pengelasan Perubatan, Leftenan Kolonel (Dr) Lim Jia Chen, berkata walaupun terdapat perubahan dalam cara anggota perkhidmatan dinilai, tiada perubahan dalam proses saringan perubatan di bawah sistem pengelasan yang diperbaharui.