Penerbangan SQ113 dijadualkan berlepas pada 2.35 petang pada 21 Jun, tetapi hanya berlepas pada 8.27 malam. - Foto PEMBACA ST

Penerbangan SQ113 dijadualkan berlepas pada 2.35 petang pada 21 Jun, tetapi hanya berlepas pada 8.27 malam. - Foto PEMBACA ST

Sebuah penerbangan Singapore Airlines (SIA) dari Kuala Lumpur ke Singapura ditangguhkan selama kira-kira enam jam pada 21 Jun, selepas pesawat itu mengalami masalah tayar semasa mendarat di ibu kota Malaysia dalam penerbangan lebih awal pada hari yang sama.

Penerbangan SQ113 dijadualkan berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 2.35 petang, tetapi hanya berlepas pada 8.27 malam dengan 143 penumpang dan lapan kru di dalamnya, kata jurucakap SIA dalam jawapan kepada media.

Pesawat itu tiba di Singapura pada 9.38 malam pada hari yang sama.

“SIA mengesahkan bahawa dua tayar pada pesawat Boeing 737-8 yang mengendalikan penerbangan SQ114 dari Singapura ke Kuala Lumpur pada 21 Jun telah kempis selepas mendarat di KLIA,” kata jurucakap itu.

“Memandangkan pesawat perlu ditunda ke kawasan parkir terpencil, kesemua 152 penumpang dan lapan kru telah turun dan bergerak ke terminal lapangan terbang menaiki bas.”

Jurucakap itu menambah bahawa sebuah pesawat gantian terpaksa diterbangkan ke Kuala Lumpur untuk penerbangan balik, dan SIA menyediakan minuman ringan serta bantuan, termasuk menempah semula penerbangan penyambung bagi mereka yang memerlukannya.

Menurut laman web penjejak penerbangan, pesawat gantian tiba pada 6.29 petang.

“SIA memohon maaf kepada pelanggan atas kesulitan yang berlaku. Keselamatan pelanggan dan kakitangan kami adalah keutamaan tertinggi kami,” kata jurucakap itu, sambil menambah bahawa tayar pada pesawat yang terjejas telah pun diganti dan ia akan kembali beroperasi tidak lama lagi.

Ini merupakan kali kedua dalam tempoh sembilan hari penerbangan SIA ke Kuala Lumpur mengalami masalah tayar.

Laman web berita tempatan AsiaOne melaporkan pada 14 Jun bahawa penerbangan SQ114 mengalami kejadian tayar pecah semasa mendarat di KLIA pada 13 Jun, dengan pesawat itu dilaporkan ditunda ke pintu masuk sekitar enam jam selepas ia mendarat.

Bagi kejadian 21 Jun, penumpang diberitahu melalui pesanan teks sekitar pukul 2.20 petang bahawa penerbangan mereka ditukar ke 4.35 petang kerana “masalah teknikal” pada penerbangan pesawat yang terdahulu.

Penerbangan itu kemudiannya ditangguhkan lagi ke 7.10 malam dan kemudian 8.30 malam dalam pesanan teks susulan kepada penumpang yang terjejas, dengan syarikat penerbangan itu mengaitkan kelewatan yang terakhir dengan “cuaca buruk di Singapura”.

Seorang penumpang yang terjejas yang bercakap dengan The Straits Times (ST) berkata beliau cuba menaiki penerbangan SIA berasingan pada 4.30 petang ke Singapura, namun diberitahu ia telah penuh dan beliau perlu menunggu pesawat gantian untuk penerbangannya yang asal.

“Saya hanya ingin pulang lebih awal,” katanya.