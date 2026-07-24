Cik Nur Jehan Mohamad Hafiz merupakan salah seorang daripada 74 penerima biasiswa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) 2026 yang bakal melanjutkan pengajian ijazah sarjana di Universiti Harvard, Amerika Syarikat, dalam jurusan dasar awam. Bersama beliau ialah Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, semasa Majlis Anugerah Biasiswa PSC 2026 di Pusat Ekspo dan Konvensyen Marina Bay Sands pada 24 Julai. - Foto BH oleh FANDY RAZAK