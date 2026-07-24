Penerima biasiswa PSC bakal ke Harvard, mahu sumbang kembali kepada masyarakat

Bakal melanjutkan pengajian ijazah sarjana di Universiti Harvard dalam jurusan Dasar Awam, Cik Nur Jehan Mohamad Hafiz merupakan salah satu daripada 74 penerima biasiswa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) 2026 - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Bakal melanjutkan pengajian ijazah sarjana di Universiti Harvard dalam jurusan Dasar Awam, Cik Nur Jehan Mohamad Hafiz merupakan salah satu daripada 74 penerima biasiswa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) 2026 - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Penerima biasiswa PSC bakal ke Harvard, mahu sumbang kembali kepada masyarakat

Penerima biasiswa PSC bakal ke Harvard, mahu sumbang kembali kepada masyarakat

Salah satu daripada 74 penerima biasiswa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) 2026 ialah Cik Nur Jehan Mohamad Hafiz yang bakal melanjutkan pengajian ijazah sarjana di Universiti Harvard, Amerika Syarikat dalam jurusan Dasar Awam.

Cik Jehan, 23 tahun, berharap dapat mengamalkan apa yang beliau pelajari tentang pembikinan dasar bagi menyumbang kepada Singapura dan masyarakat.

Beliau yang merupakan lulusan Universiti Kolej London (UCL) dalam bidang Psikologi Pendidikan, telah banyak meluangkan masa dengan kerja-kerja sukarelawan sewaktu di United Kingdom. Antaranya, selama tiga tahun, beliau telah menjadi sukarelawan di The Literacy Pirates, badan yang membimbing ribuan kanak-kanak dalam kemahiran literasi di London.

Beliau juga telah berkhidmat di St John’s Soup Kitchen & Foodbank, badan kebajikan yang menyediakan makanan kepada golongan yang memerlukan, dengan membantu menghidangkan makanan dan membungkus bekalan makanan.