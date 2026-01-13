Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Suhaimi Ramli, telah menerima lulusan Diploma Lanjutan Pengajian Islam (Fiqh dan Usul Fiqh) di Majlis Konvokesyen ke-11 di Singapore Expo pada 14 September 2024. - Foto ihsan SUHAIMI RAMLI

Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Suhaimi Ramli, telah menerima lulusan Diploma Lanjutan Pengajian Islam (Fiqh dan Usul Fiqh) di Majlis Konvokesyen ke-11 di Singapore Expo pada 14 September 2024. - Foto ihsan SUHAIMI RAMLI

Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Suhaimi Ramli, telah menerima lulusan Diploma Lanjutan Pengajian Islam (Fiqh dan Usul Fiqh) di Majlis Konvokesyen ke-11 di Singapore Expo pada 14 September 2024. - Foto ihsan SUHAIMI RAMLI

Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Suhaimi Ramli, telah menerima lulusan Diploma Lanjutan Pengajian Islam (Fiqh dan Usul Fiqh) di Majlis Konvokesyen ke-11 di Singapore Expo pada 14 September 2024. - Foto ihsan SUHAIMI RAMLI

Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pelajar Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, kelihatan sedang membuat pembentangan tugasannya di dalam kelas pada 12 Disember 2024. - Foto ihsan Ustaz Mas’udin Syarifuddin

Pengalaman hidup dan minat dorong pelajar kejar ilmu akhirat Seiring dengan perubahan dunia yang pesat, Institut Pengaijan Tinggi Al-Zuhri sentiasa berusaha memperbaharui pendekatan pengajaran dan pembelajaran, memastikan agar pelajar dewasa memperoleh ilmu yang sesuai dengan cabaran semasa. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, institut itu menawarkan pelbagai kaedah pengajian Islam bagi meningkatkan daya saing pelajar dalam pelbagai lapangan kehidupan.

Pengalaman bertugas sebagai bekas ahli bomba selama melebihi dua dekad, di mana beliau terdedah kepada pelbagai bencana dan kematian, telah mendorong Encik Suhaimi Ramli, 43 tahun, untuk memahami dan menghayati ajaran agama secara lebih mendalam.

Lantaran itu, beliau menanam hasrat untuk mengambil pengajian Islam secara berstruktur dengan matlamat agar beliau dapat mencapai kelulusan sehingga peringkat doktor falsafah (phD).

Pada 2013, Encik Suhaimi mengorak langkah untuk menyertai Kursus Fahami Solat (KFS) di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. Beliau kemudian mendaftarkan diri bagi program Sijil Pengajian Ugama (SPU) dan seterusnya ke program Diploma Pengajian Islam Zuhri (DPIZ). Semua program tersebut ditempuh secara separuh masa, yang membenarkan beliau untuk belajar sambil bekerja.

Kini, beliau bakal menyelesaikan Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL) yang akan disetarakan dengan Sarjana Muda selepas melengkapi tugas-tugas akhir tuntutan institut tersebut, yang antaranya termasuk menjalankan khidmat masyarakat dan praktikum mengajar.

Sesungguhnya, Encik Suhaimi mendapati bahawa pengajiannya di institut itu bukan sahaja meningkatkan ilmunya dalam bidang agama, tetapi ia juga dapat diterapkan dalam pekerjaannya.

Sebagai contoh, beliau yang kini bertugas sebagai seorang konsultan pendidikan kembara sejak sekitar tiga tahun lalu, berkata:

“Sebagai konsultan pendidikan kembara, saya pun mengajar tentang pembangunan kepimpinan dan saya terapkan nilai-nilai kepimpinan dalam Islam semasa mengajar. Misalnya, kepimpinan itu bukan sahaja kekuasaan tetapi juga amanah besar. Selain itu, semasa saya mempunyai tugasan kaunseling, saya menggunakan ilmu berkenaan kaunseling Islam semasa menghadapi klien Muslim.”

Menurut Encik Suhaimi, antara yang beliau suka tentang pengajiannya adalah keupayaan untuk melakukan kajian semasa membuat tugasan secara sendirian atau projek secara berkumpulan.

“Lebih banyak saya buat kajian, misalnya berkenaan Al-Quran dan sunnah, lebih banyak yang saya tidak tahu dan itu membuat saya ingin tahu. Tetapi, menerusi pengajian saya, saya tahu bagaimana untuk periksa sumber-sumber kajian saya untuk memastikan agar hadis itu sahih dan sebagainya,” kata Encik Suhaimi.

Dalam pada itu, Encik Suhaimi juga mendapati modul pengajian yang disampaikan oleh pensyarahnya dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) di Bogor, Indonesia, membantu meningkatkan pemahaman berkenaan Islam.

Sepanjang menempuh pengajian Islam secara berstruktur dalam tempoh masa lebih kurang 10 tahun, Encik Suhaimi amat berterima kasih kepada ibu bapa, isteri dan keluarganya kerana sentiasa memberi sokongan selama ini.

Pelajar belia, Encik Naqiy Muzhaffar Mubarak, 20 tahun, yang asalnya berada di sekolah menengah sekular pula memilih untuk menceburi pengajian Islam sepenuh masa selepas beliau memperolehi kelulusan peperiksaan Sijil Am Pelajaran (GCE) peringkat ‘O’.

Beliau yang memiliki sijil dalam pengajian Arab dari sebuah persatuan Islam layak memasuki program Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri pada 2024.

Mengulas tentang mengapa beliau beralih dari pendidikan sekular ke pendidikan Islam, pelajar tahun kedua itu berkata:

“Semasa pandemik Covid-19 tatkala saya berada di menengah tiga, saya banyak menonton video ceramah Islam dan ia menguatkan semangat saya untuk belajar dengan lebih mendalam tentang Islam.

“Maka, saya bertekad hendak tukar aliran pendidikan dan terdorong mencari institut pendidikan Islam yang bertauliah dan menawarkan program pengajian Islam secara berstruktur.”

Sesungguhnya, pengalaman pengajian awal Encik Naqiy di institut itu merupakan satu pembuka mata.

“Semasa di semester pertama, saya dikehendaki buat tesis mini sebanyak 20 muka surat untuk salah satu mata pelajaran, Metodologi Kajian Ilmiah. Ia merupakan sesuatu yang saya tidak pernah buat semasa di sekolah menengah tetapi saya sahut cabaran itu dengan positif.

“Kini, saya seronok mempelajari pelbagai perkara berkenaan Islam yang mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan bagaimana kita masih boleh mengamalkan agama dalam dunia moden hari ini.

“Sebagai contoh, menerusi mata pelajaran Teknologi Maklumat dalam Islam, saya mempelajari bagaimana memanfaatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mencari maklumat tentang agama, namun pada masa yang sama perlu memastikan agar maklumat itu sahih.”

Selain itu, Encik Naqiy juga kagum melihat para asatizah di institut tersebut berinteraksi dengan pelajar belia.

“Mereka tahu bahawa rentang perhatian kami pendek, jadi mereka gunakan waktu rehat untuk ajak berbual dan bertanya soalan bagi memastikan kami tidak mengalami masalah dalam memahami mata pelajaran kami,” kata Encik Naqiy

Lantaran itu, beliau kini yakin bahawa beliau telah membuat keputusan yang baik untuk menceburi pengajian Islam secara sepenuh masa dengan cita-cita untuk belajar sehingga menara gading dan menjadi seorang asatizah pada masa hadapan.

Aneka kaedah pembelajaran menarik di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri

Pengarah Eksekutif Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri dan ahli Pasukan Petugas Transformasi Digital (DTT), Ustaz Mas’udin Syarifuddin, (berdiri, paling kanan) kelihatan sedang mengajar pelajar dalam program Diploma Pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. - Foto ihsan USTAZ MAS’UDIN SYARIFUDDIN

Proses pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri disusun secara pelbagai dan inovatif supaya ia menarik buat pelajar dewasa yang terdiri daripada belia hingga warga emas.

Menurut Pengarah Eksekutif Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri dan ahli Pasukan Petugas Transformasi Digital (DTT), Ustaz Mas’udin Syarifuddin, para pensyarah bagi pelajar dewasa memainkan peranan sebagai fasilitator, memanfaatkan keilmuan serta pengalaman mereka untuk memperkayakan sesi pengajaran.

Setiap konsep dan teori yang diajarkan dalam modul diusahakan agar berkait rapat dengan pengalaman sebenar pelajar, supaya ilmu mudah dihayati dan diamalkan.

Selain pembelajaran formal di dalam kelas sepanjang tahun, pelajar turut diterapkan dengan pelbagai kaedah pembelajaran seperti simposium, seminar, serta latihan praktikal.

Semua itu menjadikan pengalaman pembelajaran di institut Al-Zuhri lebih menarik buat pelajar dewasa.

Sebagai contoh, menurut Ustaz Mas’udin, pelajar diploma lanjutan dan ijazah sarjana muda menjalani praktikum mengajar, manakala pelajar diploma psikologi Islam dan kaunseling akan mengikuti praktikum kaunseling.

Bagi kursus kepimpinan pula, pelajar diploma sepenuh masa diuji melalui penglibatan aktif dalam penganjuran kem kanak-kanak semasa cuti pertengahan tahun.

Gabungan teknik tersebut melahirkan suasana pembelajaran yang dinamik, relevan dan menyeronokkan untuk pelajar dewasa.

Selain itu, salah satu tugasan akhir bagi pelajar diploma lanjutan dan sarjana muda adalah menjalankan khidmat masyarakat, di mana mereka mengambil inisiatif melakukan kerja-kerja amal untuk komuniti tempatan mahupun antarabangsa dengan dana yang diusahakan sendiri.

Dalam program ini, pelajar tahun empat bagi ijazah sarjana muda akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ditempatkan di lokasi-lokasi seperti masjid, pusat kebajikan, dan perpustakaan komuniti untuk memberi sumbangan tenaga serta ilmu mereka.

“Menariknya, terdapat juga pelajar yang memperluaskan khidmat mereka ke luar negara, contohnya di Batam, Indonesia, sekali gus membuktikan semangat ukhuwah Islamiah merentasi sempadan,” kata Ustaz Mas’udin.

Lantaran itu, beliau mengalu-alukan pelajar dewasa mempelajari pengajian Islam secara berstruktur, tidak kira usia mereka.

Menjelaskan mengapa ia masih tidak terlambat buat golongan dewasa belajar secara berstruktur dalam pengajian Islam, Ustaz Mas’udin berkata:

“Dalam tradisi keilmuan Islam, proses menuntut ilmu tidak pernah dianggap terlambat, tidak kira berapa usia seseorang. Hal ini kerana kefahaman terhadap sesuatu ilmu perlu disesuaikan mengikut tahap kematangan individu, walaupun asas pengajiannya tetap sama.

“Di Al-Zuhri, matlamat utama pengajian Islam adalah membentuk cara pandangan alam yang selari dengan konteks masyarakat di Singapura. Dengan pendekatan ini, para pelajar dapat menjiwai ajaran agama secara lebih mendalam, sekali gus memperkukuh diri melalui penguasaan ilmu fardhu ‘ain yang berterusan sepanjang hayat.”

Seiring dengan perubahan dunia yang pesat, institut itu sentiasa berusaha memperbaharui pendekatan pengajaran dan pembelajaran, memastikan pelajar dewasa memperoleh ilmu yang sesuai dengan cabaran semasa.

Justeru, hala tuju selanjut Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, menurut Ustaz Mas’udin, adalah memfokuskan usaha memperkukuh transformasi digital bersama syarikat-syarikat kerabat seperti Andalus, Cordova, dan Darul Andalus.

Pendekatan ini bukan sahaja memperluaskan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, malah membuka jalan kepada integrasi sistem pembelajaran pintar yang lebih efisien dan bersifat masa depan.

“Seiring arus Kecerdasan Buatan (AI), Al-Zuhri turut menekankan pembangunan kemahiran baharu dalam kalangan pegawai kanan, pensyarah dan asatizah. Usaha ini bertujuan membekalkan mereka dengan pengetahuan serta kompetensi digital yang relevan, agar dapat mengajar dan membimbing pelajar dengan lebih berkesan dalam era teknologi yang sentiasa berubah,” kata Ustaz Mas’udin.

Dalam pada itu, institut tersebut memainkan peranan memartabatkan pengajian Islam tempatan menerusi program-program kerjasama dengan universiti-universiti di Malaysia dan Indonesia di peringkat Sarjana Muda dan Pasca Siswazah.

Semenjak Al-Zuhri ditubuhkan, universiti-universiti seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Malaya (UM) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah menjadi tujuan tamatan program sepenuh masa Al-Zuhri untuk meneruskan pengajian di peringkat Sarjana Muda.

Manakala, kerjasama dengan institusi pengajian seperti Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS CASIS) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), serta Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Indonesia, telah berperanan lebih mendalam di dalam membangunkan jaluran pendidikan Islam ke tahap yang lebih tinggi bagi keperluan pelajar dewasa tempatan.

“Kerjasama dengan universiti Islam lain memperkaya pengalaman dan perspektif di dalam mengelola pengajian tinggi dari sudut kurikulum dan pensijilan. Selain pengajian dalam kelas, para pensyarah membimbing pelajar untuk menulis makalah ilmiah, menyelesaikan projek-projek bahkan di dalam menulis tesis. Ini mendorong pelajar-pelajar dewasa tempatan untuk mengembangkan ilmu mereka,” kata Ustaz Mas’udin.

Katanya lagi, institut Al-Zuhri melihat peluang untuk mengembangkan kerjasama dengan universiti lain dalam bidang pengajian bahasa Arab dan psikologi Islam.

Fahami agama, benteng kukuh menghadapi cabaran kehidupan

Pensyarah sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Ustazah Fatimah Mohd Ali (berdiri, kedua dari kanan), berkata bahawa agama mendidik manusia agar berhati-hati dalam setiap tindakan dan tenang menghadapi apa jua bentuk cabaran dalam kehidupan. - Foto ihsan USTAZAH FATIMAH MOHD ALI

Pensyarah bersekutu dan pengarah di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Ustazah Wan Nadia Mohamed Yusuf Zuhri, berkata bahawa dalam konteks Singapura yang kompetitif, agama membantu individu untuk mengingatkan kita bahawa nilai diri seseorang tidak diukur semata-mata melalui pencapaian atau kedudukan, tetapi melalui integriti, usaha, dan keikhlasan. - Foto ihsan USTAZAH WAN NADIA MOHAMED YUSUF ZUHRI

Individu yang memahami agama dengan baik mempunyai hala tuju hidup yang lebih bermakna, jelas dan terarah.

Sependapat, Ustazah Fatimah Mohd Ali, 50 tahun, pensyarah sepenuh masa, dan Ustazah Wan Nadia Mohamed Yusuf Zuhri, 40 tahun, pensyarah bersekutu dan pengarah di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, menjelaskan mengapa dengan memahami agama, ia menjadi benteng kukuh untuk menghadapi cabaran kehidupan.

Menurut Ustazah Fatimah, agama mendidik manusia agar berhati-hati dalam setiap tindakan dan tenang menghadapi apa jua bentuk cabaran dalam kehidupan.

Dalam Islam, cabaran hidup merupakan sebahagian daripada ujian yang membentuk peribadi manusia agar mereka memperbaiki diri dan membina daya tahan emosi yang tinggi dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta‘ala.

“Apabila seseorang benar-benar memahami agamanya, dia akan berpaut kukuh pada tauhid dan kesedaran bahawa Allah Ta‘ala sentiasa berkuasa dan mengatur segala urusan,” kata Ustazah Wan Nadia.

Ustazah Fatimah menambah bahawa melalui kefahaman agama, seseorang tahu ke mana beliau harus kembali ketika gagal, bagaimana bersabar ketika diuji, dan mengapa perlu bersyukur ketika berjaya.

Justeru, agama bukan sekadar memberikan jawapan terhadap hukum, tetapi menjadi panduan menyeluruh dalam kehidupan serta menjadi benteng rohani yang ampuh, melindungi manusia daripada sikap putus asa, kegelisahan dan kehidupan tanpa arah.

“Dalam konteks Singapura yang kompetitif, agama membantu individu untuk mengingatkan kita bahawa nilai diri seseorang tidak diukur semata-mata melalui pencapaian atau kedudukan, tetapi melalui integriti, usaha, dan keikhlasan.

“Cara pandangan ini melindungi individu daripada rasa hilang arah atau tertekan apabila kehidupan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dalam apa jua keadaan, mereka sentiasa boleh kembali kepada Allah Ta‘ala sebagai sumber ketenangan,” kata Ustazah Wan Nadia.

Beliau menambah bahawa apabila manusia menghadapi cabaran mental dan emosi, terdapat aspek-aspek dalam agama yang boleh membantu manusia mengatasinya.

Pengamalan agama bukan sekadar melakukan amal kebaikan, tetapi juga menahan diri daripada perbuatan kejahatan.

Sebagai contoh, perbuatan seperti disiplin dalam mendirikan solat membantu menguatkan keimanan kita kepada Allah, memperelokkan amalan-amalan kebaikan yang lain, serta mendidik sifat belas kasihan dan rahmat terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pemahaman ini membantu mengurangkan rasa ‘inferior’, terlalu keras atas diri sendiri yang merupakan antara cabaran emosi yang sering dihadapi masyarakat hari ini.

Lantaran itu, ia penting bagi golongan dewasa untuk meningkatkan kefahaman ilmu agama kerana ia dapat menghasilkan perubahan positif pada diri dan keluarga individu, menurut Ustazah Fatimah.

Golongan dewasa itu akan menjadi individu yang lebih sabar, prihatin dan bertanggungjawab terhadap pasangan serta anak-anak, seterusnya mewujudkan suasana rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan.

Apabila nilai-nilai ini dibawa ke luar rumah, ia memberi kesan positif kepada masyarakat melalui hubungan yang lebih baik, saling menghormati dan bertimbang rasa.

Bagi membantu pelajar dewasa yang terdiri daripada pelajar pelbagai peringkat usia meningkatkan kefahaman ilmu agama di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Ustazah Fatimah cuba mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan inklusif di dalam kelas.

“Golongan belia biasanya membawa semangat serta persoalan baharu, manakala warga emas pula berkongsi pengalaman hidup yang penuh hikmah. Melalui perbincangan, perkongsian dan pendekatan yang fleksibel, pensyarah menyepadukan keperluan kedua-dua kumpulan agar mereka dapat saling belajar dan menghargai antara satu sama lain. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih hidup, seimbang dan bermakna untuk semua,” kata Ustazah Fatimah.

Ustazah Wan Nadia yang mengajar golongan belia banyak mengaitkan nilai-nilai agama dengan kisah dan peristiwa kehidupan sebenar - antaranya penggunaan media sosial, hubungan antara lelaki dan perempuan dan kesihatan mental.

“Saya biasanya tidak terus memberikan penyelesaian, sebaliknya membuka ruang perbincangan (safe space) agar pelajar dapat berkongsi pandangan mereka tentang langkah yang wajar diambil,” kata Ustazah Wan Nadia.

Beliau menegaskan bahawa mempelajari agama daripada guru bertauliah penting dalam persekitaran kini, di mana, kecerdasan buatan (AI) menawarkan pelbagai maklumat kerana guru bertauliah boleh membimbing pelajar membezakan perkara yang betul dan salah.

Ustazah Fatimah turut melahirkan harapannya agar lebih ramai ibu bapa dapat memberi sokongan kepada anak-anak remaja dan belia untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang agama ke peringkat yang lebih tinggi.

Ini kerana pengetahuan agama yang baik bukan sahaja membentuk kefahaman yang jelas, malah membina peribadi Muslim yang seimbang dari segi fizikal, mental dan kerohanian.

Apabila individu dibimbing dengan ilmu dan nilai agama yang kukuh, ia akan melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan berakhlak mulia.



Tentang Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri

Ditubuhkan pada tahun 2000, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri merupakan pusat pendidikan Islam (IECP) yang diiktiraf oleh MUIS. Ia dinamakan sempena ulama terkemuka, Kiai Haji Ahmad Zuhri Mutammim. Kami komited untuk menyediakan pendidikan Islam yang relevan, khusus untuk pelajar dewasa yang ingin memahami, menghayati, dan mengamalkan Islam sambil memenuhi tanggung jawab harian. Kami menawarkan dua pilihan program utama:

1. Program Sepenuh Masa: Pra Diploma dan Diploma Pengajian Islam (PPI & DPI), dirancang untuk pelajar lulusan Thanawi 4 Madrasah Sepenuh Masa tempatan yang bercita-cita untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti.

2. Program Separuh Masa Sijil hingga Sarjana: Menyediakan pilihan yang fleksibel bagi mereka yang ingin menimba ilmu tanpa mengganggu komitmen kerja atau keluarga, sama ada secara fizikal atau dalam talian, dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.

Pendaftaran 2026 untuk Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri sudah dibuka. Sila lungsuri lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat lanjut dan mendaftar. Pendaftaran juga sudah dibuka untuk Andalus di www.andalus.com.sg dan untuk Cordova di www.cordova.com.sg.