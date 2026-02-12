Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pengasas bersama Bapa Sepanjang Hayat, Eruandee Prayitna, meninggal dunia

Encik Eruandee Prayitna, seorang yang aktif dalam mendekati golongan bapa dalam masyarakat Melayu, meninggal dunia pada 12 Februari 2026. - Foto fail

Pengasas bersama pergerakan Bapa Sepanjang Hayat, Encik Eruandee Prayitna, yang aktif mendekati golongan bapa dalam masyarakat Melayu telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 12 Februari.

Allahyarham dilaporkan mengalami pertuturan yang tidak jelas serta muntah sekitar 1 pagi pada 12 Februari sebelum dikejarkan ke Hospital Besar Singapura (SGH).

Namun, ketika dalam perjalanan, jantung Allahyarham terhenti dan usaha resusitasi kardiopulmonari (CPR) telah dijalankan, tetapi beliau tidak dapat diselamatkan, kata anak sulungnya Encik Ryan Eruandee, kepada Berita Harian (BH).

Encik Ryan berkata bapanya itu telah disahkan menghidap jangkitan kuman di kaki kirinya pada awal minggu lalu namun telah pun menerima rawatan dan dibenarkan keluar dari hospital atas permintaannya.

Beberapa hari kemudian, Allahyarham dimasukkan ke hospital semula dan kemudian dibenarkan keluar lagi.

Punca rasmi kematian beliau masih belum disahkan buat ketika ini.

BH juga difahamkan Allahyarham mengalami kegagalan buah pinggang serta kencing manis, tetapi tidak dapat dipastikan sama ada keadaan tersebut berkaitan secara langsung dengan pemergiannya.

Menurut anaknya, Encik Eruandee dikenang sebagai seorang insan yang sangat penyayang, tulus dan berprinsip.

“Beliau amat komited terhadap peranannya dalam Bapak Sepanjang Hayat (BSH), yang sangat dekat di hatinya.

“Allahyarham sering berkongsi kisah tentang usahanya membantu orang lain, terutamanya para banduan yang dibimbingnya, dan menekankan kepentingan memberi peluang kedua,” ujar Encik Ryan.

Sebagai seorang bapa, Allahyarham kerap memberikan nasihat, mengambil berat tentang kehidupan anak-anaknya, serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat.

Turut mengenang jasa beliau dengan penuh hormat ialah rakan rapatnya, Encik Mohamed Khair Mohamed, yang berkata:

“Beliau seorang yang sangat rendah hati, lembut tutur katanya, dan tidak pernah mempromosikan diri sendiri. Seorang pemimpin semula jadi melalui tindakan, bukan pangkat.”

Allahyarham, yang juga Ketua Pembangunan dan Jangkauan Pusat Kebapaan (CFF), turut dikenali sebagai seorang yang memainkan peranan penting dalam menganjurkan pelbagai aktiviti untuk bapa dan keluarga – seperti berjalan kaki, berjoging, permainan, dan perhimpunan komuniti – yang menyediakan ruang untuk interaksi yang bermakna antara ibu bapa dan anak-anak.

Encik Khair berkata: “Tanpa seseorang seperti beliau, pergerakan ini tidak akan sehebat atau seberkesan yang kita lihat sekarang. Beliau telah menyentuh ramai bapa dan membantu mentransformasi keluarga. Allahyarham berjuang dan bergerak dalam arena kebapaan — sentiasa berada di lapangan.”

“Pemergiannya adalah satu kehilangan besar — bukan sahaja untuk pergerakan kebapaan, tetapi juga untuk komuniti.”

Allahyarham meninggalkan tiga orang cahaya mata, iaitu dua orang anak lelaki dan seorang anak perempuan.