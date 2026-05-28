Pengawal selia persaingan luluskan gabungan dua firma pengecas EV
Pengambilalihan ChargEco oleh SP Mobility tertakluk pada beberapa syarat
May 28, 2026 | 4:06 PM
Pengambilalihan syarikat pengecas kenderaan elektrik (EV), ChargEco, oleh pesaingnya, SP Mobility, diluluskan dengan beberapa syarat, termasuk tidak menaikkan harga pengecasan kenderaan elektrik (EV) di tempat letak kereta Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di kawasan timur. - Foto ZAOBAO
Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura (CCS) telah meluluskan secara bersyarat pengambilalihan syarikat pengecas kenderaan elektrik (EV), ChargEco, oleh pesaingnya, SP Mobility, pada 28 Mei.
Kelulusan ini dicapai setelah SP Mobility bersetuju dengan beberapa komitmen utama, terutama untuk tidak menaikkan harga pengecasan EV di tempat letak kereta Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di kawasan timur.
