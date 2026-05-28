Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura (CCS) telah meluluskan secara bersyarat pengambilalihan syarikat pengecas kenderaan elektrik (EV), ChargEco, oleh pesaingnya, SP Mobility, pada 28 Mei.

Kelulusan ini dicapai setelah SP Mobility bersetuju dengan beberapa komitmen utama, terutama untuk tidak menaikkan harga pengecasan EV di tempat letak kereta Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di kawasan timur.

