Pengendali bas persiaran Aeroline, sebelum ini diarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat Malaysia (Apad) supaya menggantung operasi selama sebulan sehingga 5 Disember kerana mengambil dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak dibenarkan. - Foto SHIN MIN

Pengendali bas persiaran Aeroline, yang memberi khidmat perjalanan antara Singapura dan Malaysia, telah mendapat kebenaran untuk menyambung operasi mulai 28 November, menurut seorang jurucakap Agensi Pengangkutan Awam Darat Malaysia (Apad) kepada The Straits Times (ST) pada 27 November.

Apad sebelum ini mengarahkan syarikat bas itu menggantung operasi selama sebulan sehingga 5 Disember kerana mengambil dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak dibenarkan.

Dalam pengumuman di Facebook pada 25 November, Aeroline berkata mereka akan kembali beroperasi lebih awal daripada jadual.

“Kepercayaan anda menyokong kami ketika bas kami tidak dapat beroperasi,” kata Aeroline dalam hantaran tersebut.

Pengendali bas itu sebelum ini turut memohon sokongan orang ramai untuk mengemukakan rayuan kepada Apad bagi pihak syarikat, selepas diarahkan agensi itu menghentikan sementara perkhidmatannya mulai 6 November.

Apad memaklumkan pada 2 November bahawa penggantungan operasi Aeroline dibuat selepas syarikat itu didapati mengambil dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak diluluskan, dalam sekurang-kurangnya tiga kejadian pada Februari, Mei dan Oktober.

“Pihak syarikat telah dinasihatkan dan diberi amaran supaya menukar permit perkhidmatan kepada terminal yang diluluskan (terminal bas terpusat atau Terminal Bersepadu Selatan), namun ia enggan berbuat demikian,” kata Apad dalam kenyataan sebelum ini.

Agensi itu turut memaklumkan bahawa mereka telah mengeluarkan tiga surat kepada Aeroline bagi kesalahan yang sama antara 13 Mac hingga 10 Oktober, sebelum syarikat itu akhirnya mengakui kesalahan tersebut dalam satu respons rasmi.

Disebabkan kesalahan berulang, operasi Aeroline digantung selama sebulan pada 21 Oktober, yang berkuat kuasa mulai 6 November, lapor The Straits Times (ST).

Apad berkata langkah itu bertujuan memastikan keselamatan penumpang serta mengurangkan kesesakan lalu lintas di pusat bandar.

Menurut Google Maps, perjalanan dari terminal bas ke pusat bandar menggunakan pengangkutan awam boleh mengambil masa hampir sejam.

Manakala, lokasi yang ditetapkan oleh Aeroline sebelum ini sebagai titik turun memberi penumpang lebih pilihan mengikut keperluan mereka – seperti Corus KLCC yang terletak di tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur, serta 1 Utama dan Sunway Pyramid yang terletak di Petaling Jaya.

Ketiga-tiga lokasi ini terkenal di kalangan rakyat Singapura dan popular di kalangan pengunjung.

Namun, perkhidmatan bas tidak dibenarkan menggunakan lokasi-lokasi tersebut untuk tujuan mengambil dan menurunkan penumpang, menurut Apad dalam satu notis bertarikh 15 Oktober yang dilihat ST.

Aeroline, yang diurus dan dimiliki oleh pengendali Zulco, sebelum ini telah diberi amaran supaya menukar perkhidmatannya ke terminal yang diluluskan.