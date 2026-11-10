Mereka yang memiliki model mesin pengering pakaian jenama Elba yang dikaitkan dengan risiko kebakaran dinasihatkan agar menghentikan penggunaannya serta-merta atau elak daripada membiarkan alat itu beroperasi tanpa pengawasan, kata badan perlindungan pengguna Singapura, Pejabat Keselamatan Produk Pengguna (CPSO).

Dalam satu nasihat keselamatan pada 10 November, CPSO memaklumkan bahawa pihaknya telah menerima laporan mengenai enam insiden kebakaran di Singapura melibatkan mesin pengering model EBD 602S keluaran jenama perkakas rumah berkenaan sepanjang tempoh lima bulan lalu.

Siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran berkenaan masih dijalankan.

Meskipun model mesin pengering itu tidak lagi dijual di pasaran runcit tempatan, pihak berkuasa menegaskan bahawa unit sedia ada tetap membawa risiko kebakaran yang tinggi.

“Kami amat menggalakkan pengguna memantau rapi mesin pengering berkenaan setiap kali ia digunakan; ia tidak sepatutnya dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan. Jika boleh, hentikan penggunaannya.

“Seperti biasa, sila rujuk manual pengguna semasa menggunakan perkakas ini,” kata CPSO, sebuah agensi di bawah Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura (CCCS).

Pengguna boleh mengesahkan sama ada perkakas mereka terjejas atau tidak dengan menyemak jenama dan nombor model pada label produk.

Mereka yang masih menggunakan mesin berkenaan perlu memantaunya secara rapi sepanjang tempoh ia digunakan, dan jangan membiarkannya beroperasi tanpa pengawasan.

CPSO berkata pihaknya akan berkongsi perkembangan lanjut sebaik sahaja siasatan selesai.

“Keselamatan pengguna kekal menjadi keutamaan kami dan kami menghargai kerjasama orang ramai dalam mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan,” tambahnya.

Menurut perangkaan tahunan Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), bilangan keseluruhan kes kebakaran di serata negara meningkat sebanyak 3 peratus kepada 2,050 kes pada 2025, berbanding 1,990 kes pada tahun sebelumnya (2024).

Lebih separuh daripada insiden kebakaran pada 2025 – iaitu sebanyak 1,051 kes – berlaku dalam bangunan kediaman.