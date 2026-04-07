Topic followed successfullyGo to BHku
Peniaga pasar serap kenaikan kos barang dapur, akan naikkan harga jika konflik TT berlarutan
Harga barangan dapur di Pasar Geylang Serai naik sejak perang cetus; harga makanan laut antara kenaikan harga paling ketara
Apr 7, 2026 | 8:23 PM
Sejak meletusnya peperangan di Timur Tengah, harga minyak yang meningkat telah mengakibatkan kos bagi barangan pasar seperti daging ayam, lembu, kambing, ikan dan sayur-sayuran turut meningkat. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Harga barangan dapur seperti ayam, daging, sayur-sayuran, dan makanan laut, di Pasar Geylang Serai telah meningkat sejak konflik di Timur Tengah tercetus lebih sebulan lalu.
Menurut beberapa peniaga yang ditemui Berita Harian (BH) pada 7 April, meskipun mereka belum menaikkan harga jualan barangan tersebut, mereka mungkin tidak mampu untuk terus menyerap kenaikan kos tersebut jika perang itu berlarutan.
Laporan berkaitan
