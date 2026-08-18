Projek pembangunan kediaman dan kemudahan bagi warga emas, Perennial Living, yang memulakan fasa pertama operasinya pada 18 Ogos, ingin membangunkan satu ekosistem yang dapat menetapkan penanda aras baharu dalam penjagaan warga emas swasta untuk golongan berkemampuan. 

Pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif (CEO) syarikat hartanah dan penjagaan kesihatan, Perennial Holdings, Encik Pua Seck Guan, berkata: “Memandangkan penduduk Singapura semakin menua, kami percaya terdapat peluang untuk mentakrifkan semula kehidupan warga emas.” 

“Visi kami bagi Perennial Living adalah untuk mencipta lebih daripada sekadar tempat untuk menerima penjagaan. Kami mahu membina sebuah masyarakat yang meriah di mana warga emas dapat terus hidup secara berdikari, disokong oleh penjagaan perubatan bersepadu, layanan yang penuh prihatin serta pengalaman gaya hidup yang bermakna.

Beliau menambah bahawa kemudahan itu bertujuan meningkatkan bukan sahaja jangka hayat, tetapi juga mutu hidup warga emas.

Encik Pua berharap kemudahan itu dapat mencapai kadar penghunian 30 peratus menjelang Ogos 2027.

“Apabila model ini semakin diterima pasaran, kami sepatutnya mencapai kadar penghunian 80 peratus dalam tempoh dua tahun, dan menyasarkan untuk mencapai titik pulang modal dalam tempoh dua tahun,” katanya kepada The Straits Times (ST).

Merentasi 195,000 kaki persegi dan terletak di 28 Parry Avenue di Kovan, projek kediaman bantuan hidup mewah bernilai $260 juta itu menampilkan pusat Perennial Wellness, yang menawarkan penjagaan perubatan, terapi pemulihan dan perkhidmatan Perubatan Tradisional Cina (TCM), di samping layanan lima bintang, makanan, kemudahan dan perkhidmatan lain.

Fasa pertama operasi merangkumi 200 unit kediaman dengan bantuan kehidupan seharian, Perennial Wellness dan restoran The Olive, sebuah restoran yang menawarkan hidangan sepanjang hari yang disediakan oleh cef dan pakar pemakanan dari dapur pusat Wilmar International, pemegang saham utama Perennial dan syarikat agribisnes tersenarai di Singapura. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
K.O.I Tiwikarma AJL40, Anugerah Juara Lagu 40, Rap rock Malaysia, Tiwikarma, AJL40, TV3, lagu rap rock malaysia, juara ajl40

30 minit cipta lirik, ‘Tiwikarma’ bawa tuah kepada K.O.I semasa AJL40

Aug 18, 2026 | 2:50 PM
Mahkamah, Aliff Syukri, mohon maaf, Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir

Mahkamah KL benar Aliff Syukri tangguh permohonan maaf kepada mantan menteri

Aug 18, 2026 | 2:11 PM
corak kotak-kotak, fesyen 2026, trend fesyen

Corak kotak-kotak raih perhatian penggemar fesyen pelbagai usia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
rundingan iran

Trump tolak lanjut rundingan 60 hari dengan Iran

Aug 18, 2026 | 12:51 PM
ladang ayam Australia, usahawan bekas guru, sekuriti makanan

Bekas guru buka ladang ayam di Australia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
serangan seksual kanak-kanak, pempengaruh agama, pemerdagangan kanak-kanak

Pesalah pupuk kepercayaan dua beradik sebelum laku serangan seksual

Aug 17, 2026 | 7:49 PM
bendera terbalik, Majlis Perbandaran Kulai, penutupan premis

Premis di Kulai diarah tutup selepas bendera M’sia, Johor dipasang terbalik

Aug 17, 2026 | 3:28 PM
Setiap pek bernilai lebih $25 itu mengandungi pelbagai produk makanan dan minuman termasuk bijirin, pati ayam, biskut, tuna, buah epal, susu oat dan minuman berprotein.

12,000 pelajar Darjah 6 boleh tebus pek sarapan percuma di Cheers, FairPrice Xpress pada Sep

Aug 17, 2026 | 3:22 PM
Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan (PH), Datuk Seri Fahmi Fadzil (tengah), diapit Timbalan Menteri Komunikasi, Cik Teo Nie Ching; dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, semasa sidang media selepas Majlis Penyerahan Sumbangan Penajaan Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia (HKHM) 2026 di Putrajaya.

PH belum bincang kerjasama politik dengan Bersatu

Aug 13, 2026 | 4:42 PM
gimnasium wanita, kesihatan wanita, Annisa Rahim,

Ibu dua anak tingkat stamina tubuh tiga gimnasium khusus untuk kaum Hawa

Aug 7, 2026 | 5:30 AM

Pakej bantuan hidup asas untuk kediaman studio 330 kaki persegi bermula pada $8,000 sebulan, manakala suit dua bilik seluas 565 kaki persegi bermula daripada lebih $13,000 sebulan, dengan kadar bergantung pada saiz, susun atur, tingkat dan arah mana dihadapi unit tersebut.

Sebuah unit di Perennial Living, kediaman bantuan hidup swasta pertama Singapura.
Sebuah unit di Perennial Living, kediaman bantuan hidup swasta pertama Singapura. - Foto ST

Setiap unit dilengkapi dengan siling tinggi, tingkap dari lantai ke siling, dapur kecil dan, bagi kebanyakan unit, akses lif peribadi. 

Teknologi pintar seperti langsir kawalan jauh, lampu sensor pergerakan, sistem tindak balas kecemasan 24 jam, peranti pemantauan sisi katil, pengesanan kejatuhan dan akses pengecaman wajah turut disertakan.

Pakej bantuan hidup merangkumi penginapan, pembersihan secara tetap, khidmat mengemas kamar, hidangan utama, penggunaan semua kemudahan, peralatan kecergasan dan kekuatan, serta akses kepada kegiatan sosial dan kesejahteraan.

Projek bantuan hidup mewah bernilai $260 juta itu turut menampilkan pusat Perennial Wellness.
Projek bantuan hidup mewah bernilai $260 juta itu turut menampilkan pusat Perennial Wellness. - Foto ST

Fasa kedua operasi yang merangkumi rumah penjagaan jururawat 100 katil, kini dibuka untuk tempahan dan dijangka mula beroperasi pada suku keempat 2026.

Laporan berkaitan
Kediaman warga emas swasta pertama S’pura dijangka buka jelang suku pertama 2026Aug 28, 2025 | 8:38 PM
Jururawat jagaan di rumah santuni warga emas tinggal sendiriJul 31, 2026 | 4:15 PM
penjagaanwarga emaskediaman