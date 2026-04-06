Penumpang berlepas dari S’pura hanya dibenar bawa 2 ‘powerbank’ mulai 15 Apr

Singapura

Apr 6, 2026 | 2:16 PM

Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) berkata penumpang yang membawa lebih daripada dua bank kuasa atau ‘powerbank’ akan dikehendaki melupuskan bank kuasa berlebihan sebelum menaiki pesawat. - Foto ST

Mulai 15 April, penumpang yang berlepas dari Singapura hanya dibenarkan membawa maksimum dua bank kuasa (powerbank) dalam bagasi tangan mereka, selaras dengan peraturan baharu Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).

Sekatan ini meliputi semua pek bateri boleh cas semula, termasuk yang berkapasiti sehingga 100 watt-jam (Wh) dan yang berkapasiti antara 100 Wh hingga 160 Wh yang memerlukan kelulusan awal.

Power BankicaocaasSIALAPANGAN TERBANG CHANGI; SINGAPURA; PELAWAT; BAGASI
