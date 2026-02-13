SPH Logo mobile
Penyalaan lampu, persembahan khas iringi pembukaan Bazar Ramadan Kampong Gelam

Singapura

Penyalaan lampu, persembahan khas iringi pembukaan Bazar Ramadan Kampong Gelam

Feb 13, 2026 | 11:21 PM
SHARLIN NASYIROH AZMI
SHARLIN NASYIROH AZMI

Penyalaan lampu, persembahan khas iringi pembukaan Bazar Ramadan Kampong Gelam

Pelancaran bazar di Kampong Gelam dimeriahkan dengan kehadiran tetamu terhormat Encik Chee (enam dari kiri) . Turut hadir adalah Dr Faishal (empat dari kanan) dan Cik Phua (tiga dari kiri) dan Dr Syed Harun (dua dari kanan).
Pelancaran bazar di Kampong Gelam dimeriahkan dengan kehadiran tetamu terhormat Encik Chee (enam dari kiri) . Turut hadir adalah Dr Faishal (empat dari kanan) dan Cik Phua (tiga dari kiri) dan Dr Syed Harun (dua dari kanan). - Foto BH oleh DESMOND WEE

Bazar Ramadan di Kampong Gelam - dengan tema Gemilang Kampong Gelam - telah dilancarkan secara rasmi pada 13 Februari.

Majlis pelancaran tersebut dihadiri Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat dan Menteri Negara Kanan (Pembangunan Negara merangkap Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Turut hadir ialah Anggota Parlimen GRC Jalan Besar, Cik Denise Phua dan Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

Acara itu dimeriahkan lagi dengan pelbagai persembahan kebudayaan termasuk kompang, silat dan tarian Melayu, selain penampilan khas oleh artis rap tempatan, Alyph.

Acara pelancaran bazar Kampong Gelam menampilkan persembahan silat dan tarian Melayu. Penyanyi Alyph turut membuat persembahan.
Acara pelancaran bazar Kampong Gelam menampilkan persembahan silat dan tarian Melayu. Penyanyi Alyph turut membuat persembahan. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Pemain kompang memeriahkan bazar Kampong Gelam 2026 dengan rentak yang bertenaga.
Pemain kompang memeriahkan bazar Kampong Gelam 2026 dengan rentak yang bertenaga. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Seorang lagi pesilat mempamerkan aksi silat penuh bertenaga semasa majlis pelancaran bazar Kampong Gelam 2026.
Seorang lagi pesilat mempamerkan aksi silat penuh bertenaga semasa majlis pelancaran bazar Kampong Gelam 2026. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Encik Chee berinteraksi dengan pengunjung bazar Kampong Gelam 2026.
Encik Chee berinteraksi dengan pengunjung bazar Kampong Gelam 2026. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Encik Chee meluangkan masa berinteraksi dengan peniaga bazar, bertanyakan tentang perniagaan mereka di bazar Kampong Gelam 2026.
Encik Chee meluangkan masa berinteraksi dengan peniaga bazar, bertanyakan tentang perniagaan mereka di bazar Kampong Gelam 2026. - Foto BH oleh DESMOND WEE
RamadanBAZAR RAYA GEYLANG SERAI
