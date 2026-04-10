Topic followed successfullyGo to BHku
Pergas perkenal program tingkat pemahaman antara agama di S’pura
Apr 10, 2026 | 12:09 PM
Presiden Pergas Ustaz Tarmizi Abdul Wahid tekankan bahawa Program Sijil Literasi Agama: Memahami Upacara Pengebumian dalam Masyarakat Berbilang Agama akan memperkukuhkan lagi perpaduan dan pemahaman antara agama di Singapura. - Foto fail
Untuk memperkukuhkan persefahaman dan perpaduan antara agama dalam masyarakat berbilang kaum di Singapura, Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas) akan melancarkan inisiatif baharu, Program Sijil Literasi Agama: Memahami Upacara Pengebumian dalam Masyarakat Berbilang Agama.
Dijadual bermula pada April 2026, program ini bertujuan merapatkan jurang pemahaman masyarakat terhadap amalan keagamaan lain, terutamanya dalam isu sensitif seperti kematian dan pengurusan jenazah.
Laporan berkaitan
