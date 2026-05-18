Topic followed successfullyGo to BHku
Pergeraq lancar buku imbau laluan sepanjang dua dekad
Pergeraq lancar buku imbau laluan sepanjang dua dekad
Meski berdepan cabaran dekati generasi muda, persatuan komited perkasa guru ngaji, manfaat teknologi moden dan lahirkan rantaian pendidik baru
May 18, 2026 | 2:22 PM
Pergeraq lancar buku imbau laluan sepanjang dua dekad
Persatuan Guru-Guru Al-Quran (Pergeraq) meraikan ulang tahun ke-20 di Red Velvet Ballroom, kendalian The Landmark Restaurant, Village Hotel Bugis, pada 17 Mei. Buku berjudul, ‘PERGERAQ - Kisah Dua Dekad’ turut dilancarkan dengan Presiden Pergeraq, Ustaz Achmed Fahdly Mohd Kamsari (kanan), menghadiahkan buku tersebut kepada tetamu terhormat acara, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Selama dua dekad, Persatuan Guru-Guru Al-Quran (Pergeraq) terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh pendidikan Al-Quran di Singapura, bukan sahaja menerusi usaha membasmi buta huruf Al-Quran dalam kalangan masyarakat, malah melahirkan generasi baharu guru mengaji, yang terus menyebar ilmu kepada masyarakat.
Sempena ulang tahun ke-20 penubuhannya, persatuan itu telah meraikan perjalanan panjang mereka menerusi majlis khas yang turut menyaksikan pelancaran buku berjudul, ‘PERGERAQ - Kisah Dua Dekad’, di Red Velvet Ballroom, kendalian The Landmark Restaurant, Village Hotel Bugis, pada 17 Mei.
Laporan berkaitan
Tetap tekun buru ilmu Al-Quran walau diuji masalah kesihatanMar 13, 2026 | 5:30 AM
Akademi Pergeraq perkasa dakwah inklusif melalui kursus dwibahasaFeb 13, 2026 | 5:30 AM