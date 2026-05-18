Selama dua dekad, Persatuan Guru-Guru Al-Quran (Pergeraq) terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh pendidikan Al-Quran di Singapura, bukan sahaja menerusi usaha membasmi buta huruf Al-Quran dalam kalangan masyarakat, malah melahirkan generasi baharu guru mengaji, yang terus menyebar ilmu kepada masyarakat.

Sempena ulang tahun ke-20 penubuhannya, persatuan itu telah meraikan perjalanan panjang mereka menerusi majlis khas yang turut menyaksikan pelancaran buku berjudul, ‘PERGERAQ - Kisah Dua Dekad’, di Red Velvet Ballroom, kendalian The Landmark Restaurant, Village Hotel Bugis, pada 17 Mei.

