Persatuan Belia Bedok bantu orang kurang upaya yang juga penjaga utama keluarga
Apr 17, 2026 | 5:30 AM
Cik Nur Hidayah Dolmat (kiri) bersama ahli dan sukarelawan Persatuan Belia Bedok untuk Insan Kurang Upaya (BYSD) semasa program boling yang dianjurkan dua kali sebulan. - Foto PERSATUAN BELIA BEDOK UNTUK INSAN KURANG UPAYA (BYSD)
Dalam realiti hidup, ada orang kurang upaya yang bukan memerlukan sokongan saja, malah turut menjadi penjaga utama ahli keluarga yang juga sakit.
Persatuan Belia Bedok untuk Insan Kurang Upaya (BYSD) amat peka akan hakikat ini, lantas beriltizam menjaga kebajikan mereka dan menyalurkan sokongan yang diperlukan.
