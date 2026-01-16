Pada penghujung 2023, Cik Masturah bersama suaminya, Encik Muhammad Farhan, memutuskan untuk mengambil anak titipan melalui PPIS Oasis, sebelum dipadankan dengan seorang bayi berusia tiga bulan pada Januari 2024. - Foto ihsan MASTURAH

Pelajar Pusat Jagaan PPIS 7oaks Bedok meneroka dunia robotik sambil membina kemahiran penting untuk masa depan. - Foto PPIS

Persatuan perkukuh sokongan keluarga titipan, ringankan beban keluarga hadapi cabaran PPIS terus perkasa wanita, keluarga dalam membina sekitaran stabil, penuh ihsan

Tanggapan semua anak titipan ‘nakal’ atau ‘sukar dikawal’ adalah salah faham. Kanak-kanak yang kemudian diserahkan di bawah jagaan ibu bapa titipan, biasanya mengalami penderaan, pengabaian atau ditinggalkan, bukan kerana masalah tingkah laku.

Jagaan titipan ialah penjagaan sementara bagi kanak-kanak bawah 18 tahun yang memerlukan rumah selamat dan stabil, dengan tujuan penyatuan semula keluarga apabila keadaan mengizinkan.

Justeru, Persatuan Pemudi Islam Singapura (PPIS) menyediakan sokongan kepada keluarga serta ibu bapa yang mempertimbangkan penjagaan anak titipan.

Berbekalkan keyakinan tinggi, seorang wanita yang hanya ingin dikenali sebagai Cik Masturah berani menyertai perjalanan mengambil anak titipan bersama suaminya yang ingin dikenali sebagai Encik Muhammad Farhan, melalui PPIS Oasis.

Pasangan yang belum dikurniakan anak selepas berkahwin selama 11 tahun itu ingin berkongsi ruang kasih sayang serta emosi buat kanak-kanak memerlukan.

Pada penghujung 2023, mereka memutuskan mengambil anak titipan, sebelum dipadankan dengan seorang bayi berusia tiga bulan pada Januari 2024.

PERJALANAN PENUH EMOSI

Dalam tempoh kurang tiga minggu sebelum penyerahan, kehidupan pasangan ini berubah sekelip mata.

Perasaan mereka bercampur-baur – teruja, gementar dan sarat dengan rasa tanggungjawab.

“Banyak detik bermakna, terutamanya apabila kami menjadi tempat perlindungan dan ketenangan mereka.

“Melihat si kecil kami membesar dengan yakin dan ceria, membuatkan kami percaya kasih sayang boleh tumbuh, walaupun tanpa pertalian darah,” jelas Cik Masturah.

TERIMA BIMBINGAN PPIS OASIS

Kali pertama menjadi ibu bapa titipan, mereka turut berdepan pelbagai cabaran dan peraturan yang perlu dipatuhi.

Namun, PPIS Oasis sentiasa memberi bimbingan, termasuk membantu mendapatkan penempatan jagaan bayi untuk anak titipan mereka pada 2024.

Bagi pasangan yang bekerja sepenuh masa, sokongan ini membolehkan mereka terus bekerja sambil anak titipan menerima penjagaan konsisten.

Cik Masturah turut meninggalkan pesanan kepada ibu bapa yang mempertimbangkan untuk menjadi keluarga titipan, tetapi masih berasa ragu.

“Tidak mengapa ada rasa takut melangkah ke alam yang tidak pasti. Apa yang penting adalah persediaan kerana penjagaan anak titipan boleh menjadi salah satu perjalanan paling bermakna dan mengubah kehidupan,” katanya.

IBU BEKERJA TURUT RAIH SOKONGAN

Bukan sahaja memberi sokongan terhadap penjagaan anak titipan, PPIS juga menekankan perkhidmatan terhadap wanita, keluarga dan kanak-kanak.

Perkhidmatan tersebut turut membantu Cik Radiyah (bukan nama sebenar), seorang ibu bekerja berpendapatan rendah, yang menghadapi tekanan besar dalam mengimbangi tanggungjawab kerja dan keluarga.

Melalui Pusat Sokongan Keluarga PPIS, beliau mendaftarkan ketiga-tiga anaknya di Pusat Jagaan Pelajar PPIS Bedok.

Di situ, anak-anaknya menerima sokongan akademik dan pembangunan menyeluruh dalam persekitaran selamat.

“Selepas menyertai PPIS, anak-anak saya menunjukkan perkembangan baik, terutama dalam akademik dan kegiatan harian. Semasa perkhemahan akhir tahun, mereka gembira dapat meluangkan masa bersama rakan-rakan dan guru-guru di pusat ini,” ujar Cik Radiyah.

Beliau turut berkongsi dirinya tidak risau kerana guru-guru PPIS mendidik dan menjaga anak-anak seperti anak sendiri.

“Pada awalnya, saya risau anak-anak tidak difahami sepenuhnya, tetapi guru-guru sangat baik, memahami keperluan anak-anak, dan menjaga waktu solat mereka.

“Saya yakin ibu bapa tidak akan menyesal menghantar anak ke PPIS. Ini kerana terdapat pelbagai kegiatan menarik untuk anak-anak dan ibu bapa,” tambah Cik Radiyah.

SEKILAS

PPIS OASIS:

* Kunjungi PPIS Oasis di Blok 41, Chai Chee Street, #01-16, Singapura 461041 (Isnin hingga Jumaat, dari 9 pagi hingga 5 petang).

* Hubungi talian 6022-5700 atau WhatsApp 9855-1057 untuk sebarang pertanyaan.

PPIS:

* Kunjungi laman https://ppis.sg

* E-mel kepada info@ppis.sg atau hubungi talian 6744-0258.