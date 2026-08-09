Perenang paralimpik negara, Moza Alyka Baihakki (tiga dari kiri), antara 61 atlet dan jurulatih yang tampil dalam ‘Babak 6: Go Beyond, Together’. Babak penutup itu mengetengahkan semangat masyarakat sukan Singapura sebagai cerminan dorongan untuk terus melangkah lebih jauh, bersama-sama sebagai satu negara. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA