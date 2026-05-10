Kebocoran paip air di Yishun menyebabkan banjir pada awal pagi 10 Mei dan menjejas kira-kira 25 kedai di kawasan kejiranan Chong Pang.

Paip bawah tanah itu terletak berhampiran persimpangan Blok 101 Yishun Avenue 5 dan Sembawang Road dan kebocoran itu dilaporkan berlaku sekitar 1 pagi, kata agensi air kebangsaan PUB dalam catatan Facebook.