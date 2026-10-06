Pasangan Islam yang bersetuju untuk bercerai secara Talak Tafwidh – iaitu apabila suami menyerahkan kuasa talak kepada isteri – berpotensi menjimatkan tempoh proses perceraian sekurang-kurangnya enam bulan.

Pindaan yang dicadangkan kepada Akta Pentadbiran Hukum Islam (Amla) pada 6 Oktober bakal memberi Mahkamah Syariah (SYC) kuasa untuk mengecualikan pelantikan hakam sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk bercerai dan mahkamah menganggapnya tidak diperlukan.

Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY) menjelaskan bahawa langkah itu membolehkan kes diselesaikan terus di peringkat mediasi, tanpa perlu melalui persidangan pra-perbicaraan dan perbicaraan penuh.

Langkah mempermudah prosedur itu dapat mengurangkan beban pentadbiran serta keperitan emosi yang dihadapi pasangan serta anggota keluarga sepanjang prosiding perceraian.

Setiap pihak juga boleh menjimatkan $172 dalam bentuk yuran pelantikan hakam dan perintah mahkamah.

Ini adalah antara pelbagai pindaan kepada undang-undang Islam yang dibentangkan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, di Parlimen pada 6 Oktober untuk perbahasan lanjut pada tarikh akan datang.

Perubahan tersebut merangkumi bidang seperti perkahwinan dan perceraian serta kerangka tadbir urus bagi Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS) akan datang.

“Pindaan ini bertujuan membolehkan pihak yang telah mencapai persetujuan mengenai semua isu untuk menyelesaikan perceraian secara baik dan pada peringkat awal, sekali gus mengelakkan tekanan emosi dan psikologi yang tidak wajar akibat proses perceraian yang lebih panjang,” kata MCCY.

Satu lagi perubahan yang dicadangkan bakal memberi SYC budi bicara untuk mengecualikan keperluan saksi berikrar bagi kes fasakh tertentu sekiranya bukti dokumentasi yang mencukupi telah dikemukakan.

Fasakh ialah pembatalan perkahwinan Islam atas sebab-sebab seperti kemudaratan atau pelanggaran syarat perkahwinan antaranya suami tidak menyediakan nafkah atau berlaku kezaliman.

MCCY berkata bahawa walaupun langkah prosedur seperti melantik hakam atau membawa saksi boleh dikecualikan, SYC masih perlu berpuas hati sepenuhnya bahawa alasan bagi perceraian tersebut adalah sah dan terbukti di bawah undang-undang Islam sebelum meluluskan perceraian.

Dalam pada itu, SYC turut diperkasa untuk membuat perintah berkaitan kewangan dan hal ehwal anak-anak susulan perceraian Islam yang dimuktamadkan di luar negara, tanpa memerlukan pasangan memulakan prosiding berasingan di mahkamah berbeza.

Pada masa ini, mereka perlu ke Mahkamah Tinggi untuk pembahagian harta sepencarian; SYC bagi perkara seperti nafkah iddah (saraan kewangan yang diberikan kepada isteri sepanjang tempoh iddah perceraian) dan mutaah (pampasan); serta Mahkamah Keadilan Keluarga untuk perintah berkaitan anak.

Pindaan tersebut bakal memberi kuasa kepada SYC untuk membuat perintah berkaitan kewangan dan anak bagi kes di mana salah seorang pasangan berpusat di Singapura atau telah menetap di sini sekurang-kurangnya tiga tahun.

Pihak berkenaan mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada mahkamah yang akan mempertimbangkan sama ada Singapura adalah lokasi yang bersesuaian.

Dua lagi pindaan telah dicadangkan mengenai kebajikan anak-anak dalam perceraian Islam.

Amla akan menyatakan secara jelas bahawa kebajikan anak adalah pertimbangan utama SYC, sekali gus merasmikan dan mendaftarkan amalan sedia ada.

SYC juga bakal diberi kuasa untuk membenarkan atau menghalang seseorang anak di bawah perintah jagaan daripada dibawa berpindah atau keluar dari Singapura.

MCCY berkata bahawa kuasa itu merupakan respons kepada permintaan yang timbul daripada peningkatan perkahwinan rentas negara dan ibu bapa yang berpindah ke luar negara atas urusan kerja.

Ini termasuk pertikaian di mana ibu bapa yang bercerai tidak dapat bersetuju sama ada anak mereka patut berpindah ke luar negara.

Peruntukan tersebut bertujuan memberi keluarga Islam perlindungan yang serupa seperti yang terdapat di bawah Piagam Wanita.

Pindaan terakhir ialah menetapkan tempoh kehadiran fizikal minimum di Singapura bagi perkahwinan Islam yang melibatkan sekurang-kurangnya seorang warga asing, sebelum permohonan perkahwinan boleh dibuat.

MCCY menambah, tempoh yang dicadangkan adalah selama 31 hari, selaras dengan perkahwinan sivil di bawah Piagam Wanita.

Keperluan itu bertujuan memastikan warga asing yang berkahwin di sini mempunyai kehadiran yang mantap atau hubungan yang bermakna dengan Singapura.