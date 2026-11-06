Pekerjaan di lapangan terbang, termasuk mengendalikan bagasi, menarik minat pencari kerja tempatan. Namun, pengambilan pekerja masih mencabar.

Tugas yang berat, syif yang tidak menentu dan perjalanan yang jauh untuk ke tempat kerja boleh menyebabkan sesetengah pemohon menarik diri sebelum mula bekerja.

Menurut platform pengambilan pekerja, FastJobs, hampir 600 pencari kerja memohon jawatan sebagai pengendali bagasi melalui portalnya.

Kira-kira enam daripada 10 pemohon ialah warga Singapura dan Penduduk Tetap (PR).

Namun, banyak jawatan di lapangan terbang melibatkan syif panjang, kerja yang menuntut tenaga fizikal, pemeriksaan keselamatan sebelum mula bekerja, dan perjalanan jauh ke Changi. 

“Faktor ini boleh menyebabkan pemohon menarik diri dalam tempoh antara waktu memohon dengan hari pertama bekerja,” kata Pengasas yang juga Ketua Eksekutif FastJobs, Encik Julian Tan.

Cabaran pengambilan pekerja itu mendapat perhatian susulan siasatan oleh Kementerian Tenaga Manusia (MOM) terhadap kemungkinan pelanggaran pas kerja yang melibatkan sekitar 45 syarikat.

Siasatan itu meliputi sekitar 270 pekerja yang diambil oleh kontraktor dan subkontraktor Sats, pengendali perkhidmatan darat lapangan terbang.

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Menurut platform pengambilan pekerja ‘FastJobs’, hampir 600 pencari kerja telah memohon jawatan sebagai pengendali bagasi melalui portalnya.

Wadah FastJobs: Cabaran cari pekerja bagasi di Lapangan Terbang Changi

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Sebahagian daripada mereka disyaki bekerja dengan Pas Pekerjaan (EP) yang sepatutnya dikhaskan untuk profesional, pengurus dan eksekutif, tetapi ditempatkan dalam kerja bergaji rendah seperti mengendalikan bagasi.

Menurut Sats, pihaknya telah memulakan semakan yang lebih luas terhadap firma kontraknya dan membuat penyesuaian operasi, termasuk menempatkan semula kakitangan, bagi mengekalkan perkhidmatan di lapangan terbang.

Siasatan itu menimbulkan persoalan sama ada sekatan pengambilan pekerja asing untuk kerja perkhidmatan bergaji rendah menyumbang kepada penggunaan pas kerja secara tidak sah.

Di bawah rangka kerja tenaga kerja asing Singapura, majikan dalam sektor perkhidmatan boleh mengambil pemegang Permit Kerja dari Malaysia, China, Hong Kong, Macau, Taiwan dan Korea Selatan. 

Majikan juga boleh mengambil pekerja dari beberapa negara lain seperti India, Bangladesh dan Myanmar. Namun, ini hanya untuk jawatan terpilih seperti anak kapal kabin, pekerja penjagaan kanak-kanak dan pemandu kenderaan berat.

Pengendalian bagasi tidak termasuk dalam senarai jawatan itu, kata MOM menjawab pertanyaan The Straits Times (ST).

Kementerian itu menambah bahawa ia menyemak senarai jawatan secara berkala dengan berunding bersama agensi sektor dan kesatuan sekerja.

Semakan itu mengambil kira tahap kekurangan tenaga kerja tempatan dan sumber Permit Kerja lain yang diluluskan.

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