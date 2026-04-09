Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese, akan melawat Singapura dari 9 hingga 11 April. Lawatan rasmi ini termasuk kunjungan ke kemudahan minyak dan tenaga di Pulau Jurong.

Pada 10 April, pemimpin Australia itu akan menikmati santapan tengah hari bersama Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 9 April.