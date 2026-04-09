Singapura

Apr 9, 2026 | 3:55 PM

PM Australia lawat Singapura, perkukuh janji kerjasama bekalan tenaga

Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese (kanan), akan melawat Terminal LNG Singapura dan Syarikat Penapisan Singapura di Pulau Jurong. - Foto ST

Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese, akan melawat Singapura dari 9 hingga 11 April. Lawatan rasmi ini termasuk kunjungan ke kemudahan minyak dan tenaga di Pulau Jurong.

Pada 10 April, pemimpin Australia itu akan menikmati santapan tengah hari bersama Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 9 April.

